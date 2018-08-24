На автомобильных заводах Ниссан и Тойота в Петербурге зарегистрировано 26 подтвержденных случаев острого гепатита А...

На автомобильных заводах «Ниссан» и «Тойота» в Петербурге зарегистрировано уже 26 подтвержденных случаев острого гепатита А. В качестве источника заражения региональное управление Роспотребнадзора называет действующие на этих предприятиях пищеблоки. Ими управляет одно и то же юридическое лицо.

Между тем, почти 2-м тысячам сотрудников этих заводов пришлось пройти вакцинацию против гепатита.