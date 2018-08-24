На автомобильных заводах Ниссан и Тойота в Петербурге зарегистрировано 26 подтвержденных случаев острого гепатита А
На автомобильных заводах «Ниссан» и «Тойота» в Петербурге зарегистрировано уже 26 подтвержденных случаев острого гепатита А. В качестве источника заражения региональное управление Роспотребнадзора называет действующие на этих предприятиях пищеблоки. Ими управляет одно и то же юридическое лицо.
Между тем, почти 2-м тысячам сотрудников этих заводов пришлось пройти вакцинацию против гепатита.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
patrikk_1 24 августа 2018 | 20:42
На автомобильных заводах Ниссан и Тойота в Петербурге зарегистрировано 26 подтвержденных случаев острого гепатита А...
Это целенаправленное вредительство. Ищите либеральных врачей-отравителей.
navsegda 24 августа 2018 | 20:50
patrikk_1: Пусть лучше поищут таджиков поваров )
fig_vvam 24 августа 2018 | 20:51
patrikk_1: Дурачок, это патриоты хотят сорвать производство японских авто в России.
Чтобы только на ладах ездили русские мужики по ночам, а не на японках.
ura_123 24 августа 2018 | 21:14
patrikk_1: Чувачок,ты это... определись там между собой-врачей или поваров???
"Ищите либеральных поваров-отравителей" ))))))
za_stalina 24 августа 2018 | 20:49
Нормально у нас к трудящимся относятся. Ну если профсоюзы мертвые а сам пролетариат не имеет даже базовых понятий о классовых интересах.
alex55 24 августа 2018 | 20:51
Интересная подача информации. Названы фирмы-производители авто, а про настоящего виновного скромно сообщается, что это пищеблоки, которыми управляет "одно и тоже юридическое лицо". А нельзя ли уточнить название этого юридического лица? А для полноты картины, хотелось бы узнать и учредителей этого юридического лица.
ura_123 24 августа 2018 | 21:16
alex55: А если это будет фамилия Пригожин?
eniro 24 августа 2018 | 21:28
alex55: А про весеннюю водичку в Питере забыли? Рановато, господа, рановато...
demosua 24 августа 2018 | 21:05
Даёшь советские столовки! Борщ, котлеты и компот. И хлеба 3 кусочка...
ura_123 24 августа 2018 | 21:11
Пальмовое маслице даже в движки не льют,а уж картошечку на нем жарить...)))
ematveev 24 августа 2018 | 21:42
ura_123:
Ну здрассте!
Вы что, рекламу не видели о пользе пальмового масла? Тут в Перми вовсю идет кампания за то, что оно не только не вредно, но даже полезно!
Производителя называть не буду, рекламой сочтут. Но он крупный очень.