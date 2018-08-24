Новые американские санкции против России будут введены с 27-го августа

Как говорится в документе Госдепа, ограничительные меры вводятся в ответ на отравление в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Пакет санкций предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Новые санкции США против России направлены на поддержание американского военно-промышленного комплекса. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Эти действия направлены против ряда российских компаний — в первую очередь, тех, которые занимаются продукцией военного назначения. Американцы просто защищают свой бизнес и лоббируют свой ВПК», — сказал он.

При этом депутат отметил, что «те страны, которые традиционно работали с Россией, наверняка продолжат как-то с ней взаимодействовать». «Очень трудно переключиться на другое оружие. К тому же российское оружие во многом превосходит американское и по качеству, и по цене. Поэтому я думаю, что будет непростая борьба, и США открыли ящик Пандоры в этом направлении», — заключил А.Чепа.

Российское посольство в Великобритании предупредило соотечественников о нежелательности посещения Солсбери и Стоунхенджа. Как говорится в Твиттере дипмиссии, граждане России рискуют привлечь внимание спецслужб, поскольку британским властям очень нужны доказательства причастности нашей страны к отравлению Скрипалей.