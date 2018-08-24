Новые американские санкции против России будут введены с 27-го августа
Как говорится в документе Госдепа, ограничительные меры вводятся в ответ на отравление в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Пакет санкций предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.
Новые санкции США против России направлены на поддержание американского военно-промышленного комплекса. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Эти действия направлены против ряда российских компаний — в первую очередь, тех, которые занимаются продукцией военного назначения. Американцы просто защищают свой бизнес и лоббируют свой ВПК», — сказал он.
При этом депутат отметил, что «те страны, которые традиционно работали с Россией, наверняка продолжат как-то с ней взаимодействовать». «Очень трудно переключиться на другое оружие. К тому же российское оружие во многом превосходит американское и по качеству, и по цене. Поэтому я думаю, что будет непростая борьба, и США открыли ящик Пандоры в этом направлении», — заключил А.Чепа.
Российское посольство в Великобритании предупредило соотечественников о нежелательности посещения Солсбери и Стоунхенджа. Как говорится в Твиттере дипмиссии, граждане России рискуют привлечь внимание спецслужб, поскольку британским властям очень нужны доказательства причастности нашей страны к отравлению Скрипалей.
Комментарии19
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ansh 24 августа 2018 | 20:39
Когда-то "патриоты" хвастались, что их вождь - всех переиграл. Что-то приуныли...
Видимо даже до болезных доходит - слабо России быковать против цивилизованного мира...
patrikk_1 24 августа 2018 | 20:40
Как говорится в документе Госдепа, ограничительные меры вводятся в ответ на отравление в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей...
Если бы не американские санкции и бесстрашные киборги из ВСУ, то орды Путина давно бы захватили Европу.
navsegda 24 августа 2018 | 20:47
patrikk_1: Европу вряд ли , а правобережную Украину очень даже , были уже и флаг и карты "Новороссии"
vilingrad 24 августа 2018 | 21:17
patrikk_1: Да, патриккк,- санкции фигня. Поэтому- даешь недельные санкции! Пусть путин станет нуждающимся... в отложенной пенсии:)
balamuto 24 августа 2018 | 21:37
patrikk_1: Мудак, ты патрик. .Ты случайно не жирик?
Мыслишь как он.
Иногда, у меня возникают мысли, что ты работаешь на Госдеп..
neon001 24 августа 2018 | 20:41
ansh: скоро у них работы не останется. распустят поворят или предложат в ЦАР ехать или сирию.
andreyoo 24 августа 2018 | 20:52
ansh: Что-то приуныли...
--- :-))) Вот признай, у тебя это дежурный пост на любое сообщение о санкциях.
А на самом деле действительно приуныли. Ибо а. Санкции слишком часто, б. Санкции все какие-то унылые. По-сути повторы ранее многократно уже объявленных. Ну внесут еще пару человек в санкционный список, запретят им приезжать в Америку, ну вот тут, запретили продавать России оружие, можно подумать Россия его покупала.
Даже нечего обсуждать.
И даже твои либеральные коллеги гораздо живее реагируют на новости с обещанием санкций, чем на новости об их объявлении.
jurmak 24 августа 2018 | 20:40
как то про ящик пандоры не совсем понятно
tvitov66 24 августа 2018 | 21:10
jurmak: все элементарно - раньше они брали оружие в кредит за $, а потом нацЛидер им прощал старый кредит, выписывая новый, а теперь будут брать в кредит за рубли ...
opiatnovyi63 24 августа 2018 | 20:40
Вождь сильно прокололся в Солсбери.., не рассчитал дозу и не предвидел международные последствия покушения на убийство бывшего своего коллеги!
tvitov66 24 августа 2018 | 20:46
opiatnovyi63: Вождь сильно прокололся в Грузии, потом в Крыму, Домбабве, с MH17, с вмешательством в выборы США и Франции, с Сирией, в Солсбери ... а теперь ещё и в Африку углубился
ansh 24 августа 2018 | 20:49
tvitov66: Получается, вождь дырявый? :-)
tvitov66 24 августа 2018 | 21:05
ansh: наверное штопаный
navsegda 24 августа 2018 | 20:44
Ну дык ёпта , какие проблемы , Чепа , давай лоббируй интересы российского ВПК , запрети продавать пиндосам российскую супер-пупер продукцию и не давайте им в долг
stanislav1975 24 августа 2018 | 20:46
Россия будет жить, пока будет крутиться каббалистический барабан Якубовича. Выпадающие на нем цифры движут нашу реальность во времени и пространстве. Когда барабан Якубовича остановится, проснется пятилапый пёс П*?!ец и оборвёт историю нашей великой страны.
xuato 24 августа 2018 | 21:05
Однажды умиротворяли уже одного фюрера , который Судеты и Австрию присоединил, пос кольну они немецкоязыкие, а потом и Чехословакию, и Польшу совместно с СССР разделили, а Мюнхенские говоруны все ублажали товарища Гитлера все пальчик показывали и бумашкой махали с подписью бессменного вождя немецкоговорящих. Пока не бахнуло в мировом маштабе. Так что РФ пусть губу не раскатывает и делает дырочку на ремешке. Жировать не придется в ближайшем будущем.
aallttoo 24 августа 2018 | 21:12
Спасибо, пиндосы!!!
От ваших санкций Расеюшка крепчает не по дням, а по часам!
Докрепчалась уже до уровня Севернее Кореи.
mamiluk 24 августа 2018 | 21:19
Путин и правительство-нас это не касается...нам по фигу!
Население-нас это не касается....колбасу на хлеб положить хватает...
Так кого же имеют штаты....?...Кто же первый отреагирует?...
Что-то мне подсказывает,что вторые скоро заметят,что колбаса превращается в бумагу....а хлеб в жвачку...причём рацион "бутерброда" уменьшится наполовину....
mamiluk 24 августа 2018 | 21:22
американские санкции против России будут введены...
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не пора ли объявить 27августа выходным и праздничным днём...Всё таки "санкции нам на благо!"...САМ говорил(если не врал)наверное врал....