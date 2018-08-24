Рукопись неизвестной песни и паспорт Виктора Цоя выставят на торги

Уникальные вещи пролежали за холодильником несколько лет.

3,5 млн рублей — такова начальная цена 4 предметов, которые выставят на продажу. Информация о находке появилась в интернете. Однако на сайте бесплатных объявлений она провисела недолго. С автором связались представители аукционного дома, в итоге они и проведут торги. Несколько лет уникальные документы и архивы Виктора Цоя пролежали за холодильником в одной из квартир на улице Рубинштейна — напротив того дома, где располагался легендарный ленинградский рок-клуб. Автор объявления Дмитрий уверяет, что лично знал Виктора Цоя и его жену Марьяну — те заходили в гости. В один из таких вечеров Цой и оставил свои вещи, говорит Дмитрий. В пакете за холодильником оказались записная книжка Цоя с телефонами всей тогдашней ленинградской рок-тусовки, паспорт музыканта со штампом о заключении брака с его женой Марьяной. А также несколько бумаг с рукописями. Например, с текстом песни «Перемен», причем некоторые строчки отличаются от ныне известного канонического варианта. Ну и, пожалуй, самое интересное — это рукопись-наброски никогда не издававшейся песни Виктора Цоя.

Точная дата проведения торгов не определена. Скорее всего аукцион состоится в конце сентября.