Организаторам «Велоночи» удалось согласовать свою акцию с властями Москвы на 2 сентября

Как передает ТАСС, маршрут разработан Центром организации дорожного движения. Его протяженность составит 23 километра, маршрут пройдет от парка Горького до Сокольников. Старт колонны состоится в 0:15.

Ранее столичные власти отказались согласовать ежегодную массовую велосипедную прогулку, сославшись на то, что она потребовала перекрытий десятков улиц и привлечения сотен полицейских.