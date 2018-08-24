Организаторам «Велоночи» удалось согласовать свою акцию с властями Москвы на 2 сентября
Как передает ТАСС, маршрут разработан Центром организации дорожного движения. Его протяженность составит 23 километра, маршрут пройдет от парка Горького до Сокольников. Старт колонны состоится в 0:15.
Ранее столичные власти отказались согласовать ежегодную массовую велосипедную прогулку, сославшись на то, что она потребовала перекрытий десятков улиц и привлечения сотен полицейских.
Комментарии4
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kremlefurer 24 августа 2018 | 20:10
Хоругви с оленеводом обязательны?
cromwel 24 августа 2018 | 20:22
Чукче велик в зубы и пусть катит в Кагалым
seryj_wolk 24 августа 2018 | 20:26
Во многих городах Германии проводятся акции под названием Critical Mass. Это демонстрации велосипедистов за дружественное отношение к ним в дорожном движении.
В Нюрнберге, например, они проводятся в последнюю пятницу каждого месяца. Никакого разрешение властей не спрашивают. Собираются около Оперного театра тысячи велосипедистов всех возрастов - стар и млад. Маршрут заранее неизвестен. По немецким правилам, если едет группа велосипедистов, и она въхала на перекресток на зеленый свет, то она едет дальше независимо от сигналов светофора, пока не проедет последний. Сначала полиция пыталась препятствовать, но, поскольку все по закону она изменила тактику и едет спереди и сзади, а также перекрывает перекрестки. В Ютубе за 26 мая с.г. можете увидеть и вашего покорного слугу. Лица автомобилистов, ожидающих пока проедет несколько тысяч велосипедистов, незабываемое зрелище.
P.S. Спецтраспорт с включенными маячками и сиреной, пропускают
viktorova 24 августа 2018 | 20:27
//Ранее столичные власти отказались согласовать ежегодную массовую велосипедную прогулку, сославшись на то, что она потребовала перекрытий десятков улиц и привлечения сотен полицейских.//
Ещё чего холопы задумали. Полицейских не для того кормят, чтобы вас бл@дей охранять. Перебьетесь без своих ср@ных мероприятий.
Полицейские должны отдыхать. И вас пиз@ить по праздникам. И улицы перекрываться должна только для дворян и бояр.
Все в сад, холопы...