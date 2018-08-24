Вертолет для туристов, застрявших в лагере на Памире, запланирован на ближайшую субботу

Никаких проблем с эвакуацией путешественников нет. Во всяком случае, так заявляют в Совете по туризму Таджикистана.

Ранее сами альпинисты сообщили ТАСС, что они более 2-х недель после первого вертолета, в результате жесткой посадки которого три человека погибли, не могут дождаться от туроператора следующего борта для эвакуации.