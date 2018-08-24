Новые американские санкции против России будут введены с 27-го августа
Как говорится в документе Госдепа, ограничительные меры вводятся в ответ на отравление в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Пакет санкций предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.
Комментарии15
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sasass 24 августа 2018 | 20:06
Беда идет не одна - идет с тьмой...
opiatnovyi63 24 августа 2018 | 20:27
sasass: Из-за тупости и дебилизма всего одного человека по прозвищу Бледная Моль Россия оказалась в помойной яме с нечистотами по самое горло!
rsilk 24 августа 2018 | 20:31
sasass: медведева из запоя, надо срочно выводить... а то не ответят адекватно)
glotov 24 августа 2018 | 20:07
Наверное, натовцы скоро еще кого-нибудь траванут для нового повода для санкций. Возможно, в Германии - чтобы одним выстрелом двух зайцев убить.
tvitov66 24 августа 2018 | 20:13
glotov: не переживайте, наш нацЛидер такой выдумщик, что быстро придумает новый повод для санкций
nanarovsky 24 августа 2018 | 20:16
glotov: Наверное, натовцы скоро еще кого-нибудь траванут для нового повода для санкций.
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Могут ввести из за убийства Джона Кеннеди.
gonduras_on_colyma 24 августа 2018 | 20:21
nanarovsky: Скорей из-за одного помойного кода, сдохшего от передоза.
Удило ватное, ты лучше представь, что вашей вашей феодальной помойке даётся 3 месяца на то, чтобы извиниться, стоя на коленях со спущенными штанами.
А если нет, то фигвам, а не авиация, космонавтика и танк Срамота с самолётом фак-па впридачу.
Ты готов собирать хворост и валежник?
Кумар пройдёт, подумай над этим.
nanarovsky 24 августа 2018 | 20:28
gonduras_on_colyma: Кумар пройдёт, подумай над этим.
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Я вижу холы сегодня особенно буйные на Эхе, отмечають "день независимости" своей развалившейся страны?
idruker 24 августа 2018 | 20:18
glotov: Несомненно. Весь мир последние 4 года только спит и видит как бы очередную русофобскую гадость сделать россии. То ли завидуют ее успехам и процветанию ее гражданам и в бессильной злобе за ногу кусают; то ли устали почивать на лаврах после холодной войны и захотели экшена.
wojskowy Марек Качоровски 24 августа 2018 | 20:27
idruker: Поподробнее про весь мир, успехи России и процветания её Граждан. 67 место в мире по уровню жизни 96 по качеству жизни, 22 млн.людей живущих у черты бедности, 37 миллионов пенсионеров, которые получают пенсию размер которой позволят только поддерживать себя как биологическое существо. Эти цифры озвучены официальными представителями Вашего правительства и Законодательной Властью. Прям от зависти лопнуть можно. Из России каждый год эмигрирует несколько десятков тысяч человек, а приезжают только из Средней Азии неквалифицированные и нищие. Кто ж это из "Рая земного " бежит?
idruker 24 августа 2018 | 20:30
wojskowy: Я тебе честно скажу: зануд без чувства юмора и принимающих сарказм за чистую монету убивать нужно еще в детстве. Из рогатки.
grigol331 24 августа 2018 | 20:21
glotov:
Иди сбрасывай рубли, фантазер.
lager23 24 августа 2018 | 20:22
Володе не больно, а Воронеж никто и не спрашивает....
zukus 24 августа 2018 | 20:24
lager23: Причем здесь Воронеж, если ОН уничтожает население Солсбери и Эймсбери? А англичане под сурдинку - кошек с хомячками.
grazschdanin 24 августа 2018 | 20:25
Сами то Скрипали живы? Или уже повторили судьбу своих свинок?