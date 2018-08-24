Новые американские санкции против России будут введены с 27-го августа

Как говорится в документе Госдепа, ограничительные меры вводятся в ответ на отравление в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Пакет санкций предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.