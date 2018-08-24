Спасатели обнаружили в горах Северной Осетии тела трех альпинистов, пропавших несколько дней назад
Они приехали на сборы и совершали восхождение на гору Галдор высотой более 4 тыс. м. В установленное время на связь они не вышли. Альпинистов искали с 20 августа.
Комментарии3
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kindman_a 24 августа 2018 | 19:40
Ребята, чё вы претесь в эти адские горы?
Хотите адреналина?
Выйдите 9-го сентября на Манежную площадь на "несогласованную" с мэрией акцию протеста против повышения пенсионного возраста, и - после винтилова - все семитысячники покажутся вам песочницей.
sasass 24 августа 2018 | 20:09
Теперешние альпинисты не похожи на настоящих альпинистов - больше похожи на альпитуристов...)))
klink 24 августа 2018 | 20:14
Глупые люди эти альпинисты. Вместо бессмысленного и опасного лазания по горам занялись бы каким-нибудь полезным делом.