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19:31, 24 августа 2018

Спасатели обнаружили в горах Северной Осетии тела трех альпинистов, пропавших несколько дней назад

Они приехали на сборы и  совершали восхождение на гору Галдор высотой более 4 тыс. м. В установленное время на связь они не  вышли. Альпинистов искали с  20 августа.

Комментарии

3

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kindman_a 24 августа 2018 | 19:40

Ребята, чё вы претесь в эти адские горы?
Хотите адреналина?
Выйдите 9-го сентября на Манежную площадь на "несогласованную" с мэрией акцию протеста против повышения пенсионного возраста, и - после винтилова - все семитысячники покажутся вам песочницей.

sasass 24 августа 2018 | 20:09

Теперешние альпинисты не похожи на настоящих альпинистов - больше похожи на альпитуристов...)))

klink 24 августа 2018 | 20:14

Глупые люди эти альпинисты. Вместо бессмысленного и опасного лазания по горам занялись бы каким-нибудь полезным делом.

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