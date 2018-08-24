Таджикский туроператор Pamir Peaks отказывается эвакуировать туристов, застрявших в лагере на Памире
Таджикский туроператор Pamir Peaks отказывается эвакуировать туристов из России, Польши и других стран, застрявших в лагере на Памире. 12-го августа туроператор прислал спасательный вертолет, который эвакуировал часть альпинистов, однако из-за жесткой посадки трое из них погибли. После этого, по словам туристов, компания под разными предлогами отказывается присылать другой вертолет.
Как передает ТАСС, в лагере сейчас находится около 30-ти путешественников. У них заканчивается продовольствие, многим требуется медпомощь.
Комментарии12
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kindman_a 24 августа 2018 | 19:37
Супердержава - РФ - должна немедленно направить (выслать из РФ) для спасения туристов несколько миллионов таджиков, и все будет хорошо.
Или только хамон запрещать умеете?
neon001 24 августа 2018 | 19:43
kindman_a: с них жкх кормится. никого никуда не вышлют.
zukus 24 августа 2018 | 19:43
kindman_a: А что должны делать Польша и "другие страны", чьи граждане попали там в беду вместе с русскими?
kindman_a 24 августа 2018 | 19:49
zukus:
А это пусть у них башка болит.
Я - свое решение предложил. И оно - лучшее.
grigol331 24 августа 2018 | 19:58
zukus: zukus: А что должны делать Польша и "другие страны"
___
За неимением таджиков - ничего.
timwlad87 24 августа 2018 | 19:46
Ну тут уже МЧС обязан быть задействованый.
Можно обратися к военным провести внеплановое учений по эвакуации бойцов из вражеского окружения.
grashupfer 24 августа 2018 | 19:56
timwlad87: Ага. Ну тада-то уж точно - если терпящие бедствие не замёрзнут, то сгорят непременно.
mozhem_povtorit 24 августа 2018 | 19:56
Почему МЧС бездействует, там же кроме русских поляки и другие Иностранцы застряли?!
mozhem_povtorit 24 августа 2018 | 19:58
mozhem_povtorit: Просто то что они русских не торопятся спасать это понятно, это так всегда. Но иностранцам-то всегда оперативно предлагают помощь...
grigol331 24 августа 2018 | 19:56
- И дикий же народ... - Дети гор... (с)
[...]
- Деньги, деньги давай!
- Альпийское нищенство, святое дело.
sasass 24 августа 2018 | 20:18
Беда с вертолетами , а без вертолетов их не спаси - ишаки долго идут...
zukus 24 августа 2018 | 20:19
Русского, поляка и гражданина "другой страны" (США?) отказался эвакуировать с Памира таджикский туроператов ( :)))) ). МИД Польши призвал Россию покаяццо за "генодиц поляков на Памире". Госдеп направил в столицу Таджикии своего представителя с мешком печенек. Русские провели на Памире референдум о воссоединении Памира с Россией. :)