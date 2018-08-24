Таджикский туроператор Pamir Peaks отказывается эвакуировать туристов, застрявших в лагере на Памире

Таджикский туроператор Pamir Peaks отказывается эвакуировать туристов из России, Польши и других стран, застрявших в лагере на Памире. 12-го августа туроператор прислал спасательный вертолет, который эвакуировал часть альпинистов, однако из-за жесткой посадки трое из них погибли. После этого, по словам туристов, компания под разными предлогами отказывается присылать другой вертолет.

Как передает ТАСС, в лагере сейчас находится около 30-ти путешественников. У них заканчивается продовольствие, многим требуется медпомощь.