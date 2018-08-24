Сенаторы-демократы запросили в Госдепартаменте подробные материалы о встрече Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки

Сенаторы-демократы запросили в Госдепартаменте подробные материалы о встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки. Как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», речь идет, в том числе, о записях переводчика, любых шифрограммах и служебных записках, связанных с июльским саммитом в Хельсинки. Агентство отмечает, что даже директор Нацразведки Дэн Коутс утверждает, что не знает, что происходило в комнате, где встречались два лидера.