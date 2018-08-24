Сенаторы-демократы запросили в Госдепартаменте подробные материалы о встрече Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки
Сенаторы-демократы запросили в Госдепартаменте подробные материалы о встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки. Как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», речь идет, в том числе, о записях переводчика, любых шифрограммах и служебных записках, связанных с июльским саммитом в Хельсинки. Агентство отмечает, что даже директор Нацразведки Дэн Коутс утверждает, что не знает, что происходило в комнате, где встречались два лидера.
Комментарии4
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ansh 24 августа 2018 | 19:48
Здоровое общество - обложили рыжего болвана в отличии от плешивого:
Там, на кладбище, так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько,
Исключительная благодать.
fig_vvam 24 августа 2018 | 20:00
ansh: А мне его жалко, Трампа, конечно.
Неплохой в целом мужик. Только глуповат немного и язык у него быстрее мозга работает.
Потом помощники разъясняют, что он сказать хотел.
Добьют его и он себя совместными усилиями.
Жалко мужика, полез не в свое корыто.
grashupfer 24 августа 2018 | 19:50
О!) Всего несколько движений осталось до момента, когда обоих попросят повернуться к стенке, нагнуться и раздвинуть их старческие.... Справедливости ради - Дональд в компании с уркой оказался по глупости, видимо, враньё, что он хитрец афигеть какой. Видите - напоролся.
Нечего было связываться с шайкой гопарей.
sasass 24 августа 2018 | 20:14
Такое невозможно нигде - вмешиваются в личную жизнь лидеров...