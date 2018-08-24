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19:30, 24 августа 2018

Сенатор-республиканец Джон Маккейн решил отказаться от дальнейшей противораковой терапии

Как говорится в заявлении семьи законодателя, болезнь неумолимо прогрессирует, к тому же сказываются преклонные годы сенатора.
Прошлым летом Маккейн публично объявил, что у него рак мозга. После этого он перенес операцию и прошел курс реабилитации.
Сейчас Маккейну 81 год.

Комментарии

21

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kir_pich_101 24 августа 2018 | 19:34

Только сильный духом человек способен на такое.
У нашей власти давно уже мозг съела плесень...

nanarovsky 24 августа 2018 | 19:56

kir_pich_101: Только сильный духом человек способен на такое.
=======================
Да усбагойся проклдка, очко залижешь ему раньше срока, он овощ уже как пару месяцев.

romashka__ 24 августа 2018 | 20:13

Ветеран Вьетнамской войны, летчик. Был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения. Служил до 1981г. Потом ушел в политику. Крепкий орешек. Причин ненавидеть совок у него было предостаточно. Шестеро детей. Сильный человек.

bereshliberalivjamu 24 августа 2018 | 20:17

romashka__: Их никто во вьетнам не звал, сами пришли, сами отхватили.

alexsokol777 24 августа 2018 | 20:21

romashka__: пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет
---

Представляю что с этой тварью там делали, но ничего - рак ему заслуженное наказание, подготовка к вечным мукам в аду

protoukrop 24 августа 2018 | 20:12

kir_pich_101: На что способен "сильный духом" Маккейн?? На то чтобы сбрасывать стокиллограмовые зажигательные бомбы на маленькие вьетнамские деревушки? Да уж, сильных дух нужно иметь, чтобы быть таким отъявленным душегубом.

bz88 24 августа 2018 | 20:21

protoukrop: Наши душегубы каждый день бомбят и по ящику ими гордится вся страна, и героев дают и т.д. и т.п. Ну и что дальше!?

protoukrop 24 августа 2018 | 20:29

bz88: Так ты любишь ровняться на душегубов?? Тогда когда в следующий раз будишь читать про обстрелы на Донбассе, вспоминай о самых отъявленных маньяках на постсоветском пространстве - украинцах Ткаче и Чекотиле.

alexsokol777 24 августа 2018 | 20:19

kir_pich_101:

Пусть помучается тварь, поживёт ещё.
Рак - это кара за вьетнам и миллионы убитых по всему миру.

kindman_a 24 августа 2018 | 19:35

Очень мужественный человек. Респект.
Портянки, если пальчик уколете - сколько дней визжать будете?

bereshliberalivjamu 24 августа 2018 | 19:47

kindman_a: примеры мужества?

kindman_a 24 августа 2018 | 19:51

bereshliberalivjamu:

У тебя слишком пригожинский ник, чтобы тебе чёнть доказывать.
Сгинь.

dmast79 24 августа 2018 | 19:54

kindman_a: Родится тебе в следующий жизни простым вьетнамским крестьянином, на которого этот мужественный пролил напалм. Не насмерть. Точнее, не сразу на смерть. Будешь умирать от ожогов напалма - не визжи, а славословь американскую демократию!

kindman_a 24 августа 2018 | 19:56

dmast79:

Сколько раз ты горел в напалме, диванный вьетнамец?

parasuk_ 24 августа 2018 | 19:39

Скоро будет в одном котле с воблоглазым ублюдком немцовым жариться. Справедливость торжествует :)

edyunia 24 августа 2018 | 19:43

parasuk_: \\будет в одном котле\\
Это тебе гундяев сказал или сам придумал?

sg98 24 августа 2018 | 19:40

Ну что тут скажешь.. Это был честный враг. Не юлил, не приспосабливался..Призывал к открытой борьбе.. Лучше иметь таких противников, чем лицемерных ублюдков,

bereshliberalivjamu 24 августа 2018 | 19:45

ща ему скверик огородим

jurmalskij 24 августа 2018 | 19:48

Жаль, наш парень.

drgonish 24 августа 2018 | 19:59

[Джон Маккейн решил отказаться от дальнейшей противораковой терапии]

Вечная память Юрию Трушечкину, сбившую эту нелюдь над Вьетнамом, который до сих пор не оправился от американских преступлений против гражданского населения этой страны.

glotov 24 августа 2018 | 20:02

Ему уже давно пора на лавочке играть в домино.

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