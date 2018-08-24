Сенатор-республиканец Джон Маккейн решил отказаться от дальнейшей противораковой терапии

Как говорится в заявлении семьи законодателя, болезнь неумолимо прогрессирует, к тому же сказываются преклонные годы сенатора.

Прошлым летом Маккейн публично объявил, что у него рак мозга. После этого он перенес операцию и прошел курс реабилитации.

Сейчас Маккейну 81 год.