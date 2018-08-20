Мособлсуд рассмотрит иск Дижура об обязательном прохождении муниципального фильтра при выдвижении на пост губернатора

Мособлсуд 27 августа рассмотрит иск депутата Совета городского округа Чехов Николая Дижура к Мособлдуме, который оспаривает статью об обязательном прохождении муниципального фильтра при выдвижении на пост губернатора Московской области. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Н.Дижур.

Он отметил, что предварительное заседание состоялось сегодня. «Пришли представители всех сторон: и губернатора, и избиркома, и Мособлдумы. При этом при предварительном рассмотрении дела суд уже был готов принять решение по существу», — рассказал Н.Дижур.

Депутат добавил, что его адвокат заявил ходатайство о том, чтобы рассмотрение дела отложили из-за необходимости ознакомления с «огромным объемом документов», но суд перенесли на 10.00 в понедельник.

Н.Дижур хотел стать кандидатом на пост губернатора Подмосковья от партии «Яблоко», но не сумел преодолеть муниципальный фильтр, который составлял 196 подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. В результате Мособлизбирком не зарегистрировал Дижура как кандидата.