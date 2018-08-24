Более 2,5 тысяч россиян не могут воспользоваться билетами на рейсы в Болгарию авиакомпании «Болгария Эйр»
Они приобретены у российского туроператора «Турово». Как сообщает Ростуризм, ситуация касается только тех туристов, которые приобрели авиабилеты отдельно. В «Турово» объясняют проблемы задолженностью в 216 тысяч евро, образовавшуюся после ухода с рынка туроператоров «Матрешка Тур», «Аврора БГ» и ряда других.
Комментарии4
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vilingrad 24 августа 2018 | 19:09
Какой в Болгарии чистый воздух! И будет еще чище!
ihor_syvoryj 24 августа 2018 | 19:16
"Нехай щастыть!" (С)
zibex 24 августа 2018 | 19:26
Почему в данном случае пишут "Более 2,5 тысяч россиян", а не "Более 2,5 тысяч русских"?
sparky 24 августа 2018 | 19:47
- Где наши билеты? Мы платили!
- Билетов нет, но вы держитесь и здоровья вам...дома.