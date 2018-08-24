Более 2,5 тысяч россиян не могут воспользоваться билетами на рейсы в Болгарию авиакомпании «Болгария Эйр»

Они приобретены у российского туроператора «Турово». Как сообщает Ростуризм, ситуация касается только тех туристов, которые приобрели авиабилеты отдельно. В «Турово» объясняют проблемы задолженностью в 216 тысяч евро, образовавшуюся после ухода с рынка туроператоров «Матрешка Тур», «Аврора БГ» и ряда других.