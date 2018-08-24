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Эксклюзив Эха 19:04, 24 августа 2018

В московской мэрии не станут рассматривать заявку сторонников Навального на проведение акции против пенсионной реформы

В московской мэрии не станут рассматривать заявку сторонников Алексея Навального на проведение акции против пенсионной реформы 9-го сентября. Как сообщил Интерфаксу глава столичного департамента безопасности Владимир Черников, заявка подана с нарушением – а именно, раньше установленного законом срока.

Между тем, юрист ФБК Иван Жданов уверен, что заявка подана по всем правилам – за 15 дней до акции.

У себя в Твиттере сам Навальный пишет, что, несмотря ни на что, акция состоится в назначенный день.

Заявка была подана на проведение митинга на Тверской улице с заявленным числом участников до 30-ти тысяч.

Комментарии

14

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max3446 24 августа 2018 | 19:11

кто видел сообщение мутанта с 46 размером ноги, он там не обещал снова по 1000 евро?
Группа школьников собралась возле одного из московских изоляторов временного содержания, требуя денег от оппозиционера ничтожества наврального. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Учащиеся напомнили, что унылое днищенское дно обещал отсудить по 10 тысяч евро для каждого задержанного на антикоррупционных митингах, прошедших 26 марта в десятках городов России, и призвали его сдержать слово.

Журналисты уже подсчитали, что горе-оппозиционеру придется раскошелиться на 433,5 миллиона рублей.

ormanov 24 августа 2018 | 19:20

max3446: Об этом сообщает РЕН ТВ.
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Не смотри ТВ - опасно для здоровья!

max3446 24 августа 2018 | 19:29

ormanov: Госдеп тв чтоли смотреть? Главных распространителей фейков во всем мире?

opiatnovyi63 24 августа 2018 | 19:34

max3446: Московская мэрия напрасно игнорирует Навального...Придёт время и члены мэрии будут сильно жалеть о своей тупости!

romashka__ 24 августа 2018 | 19:32

В московской мэрии не станут рассматривать заявку сторонников Навального на проведение акции против пенсионной реформы
В московской мэрии не станут рассматривать заявку сторонников Алексея Навального на проведение акции против пенсионной реформы 9-го сентября. Как сообщил Интерфаксу глава столичного департамента безопасности Владимир Черников, заявка подана с нарушением – а именно, раньше установленного законом срока.

Между тем, юрист ФБК Иван Жданов уверен, что заявка подана по всем правилам – за 15 дней до акции.

У себя в Твиттере сам Навальный пишет, что, несмотря ни на что, акция состоится в назначенный день.

Заявка была подана на проведение митинга на Тверской улице с заявленным числом участников до 30-ти тысяч.

Странное совпадение: отказ Навальному и единомышленникам и
спортивная травма недимона.

Акция Навального может иметь любое воплощение.

leon0109 24 августа 2018 | 19:20

max3446: Этим 46-ым размером ноги Алексею очень удобно давить всякую воровскую гниль и плесень. И отлично то, что всё у него так хорошо получается, просто молодчага Алексей)

max3446 24 августа 2018 | 19:24

leon0109: И обещанные деньги уже выплатил? Дети моих знакомых ходили ради этих 1000 евро, пока так и сидят без них.

leon0109 24 августа 2018 | 19:29

max3446: "Дети моих знакомых ходили ради этих 1000 евро, пока так и сидят без них".
Не стоит беспокоится детям, т.к. они будут жить в Прекрасной России Будущего, которую они построят сами, всегда и во всём помогая Алексею и поддерживая его)

dhtlbyf 24 августа 2018 | 19:30

max3446:
плесень ты макс. и друзья твои. насылаю на тебя импотенцию и облысение. а дебил ты уже.

max3446 24 августа 2018 | 19:36

dhtlbyf: Деньги то где, нам от ничтожества нужны только деньги что он обещал школоте, по 10000 евро за каждого задержанного.

opiatnovyi63 24 августа 2018 | 19:23

max3446: И сколько тебе за подобный опус отстегнёт Пригожин?

ematveev 24 августа 2018 | 19:39

Навальный натуральный провокатор. Уже не в первый раз он делает такие вещи: то иск подаст не по адресу, то со сроками поиграет... Это делается с целью получить отказ по формальным основаниям и возопить "опозиция опасносте!". А уж тупых хомячки подхватят.

Заявка подана 24 августа.
Митинг намечен на 9 сентября.
За ШЕСТНАДЦАТЬ дней до митинга.

ч.1 ст.7 Закона 54-ФЗ говорит о ПЯТНАДЦАТИ днях.

Ну не провокатор ли он, а?

Вот потому и считают оппозицию провокаторами и дрянью.
Почему не сделать ПО ЗАКОНУ?!?

sasass 24 августа 2018 | 20:26

Навальный опять собирается на курорт на 30 суток...

aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 20:29

Нельзя выступать против грабежа населения, решил оленевод, поддерживающий грабителей.

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