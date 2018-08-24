Z Архив новостей новости
5 22 6 6007
19:03, 24 августа 2018

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого диагностирована опухоль мозга, решил прекратить лечение

В заявлении семьи законодателя говорится, что это связано с необратимой прогрессией заболевания. О том, что он тяжело болен, сам Маккейн публично сообщил летом прошлого года.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

novyrusich 24 августа 2018 | 19:07

Мужественный человек. Достойно прожил свою жизнь.

olban82 24 августа 2018 | 19:14

novyrusich: вы правда считаете бомбёжку мирного населения достойным поступком?

jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 19:18

Маккейн - воплощение американской коррупции. Так же, как и Клинтон Фаундейшн.
И ещё. Ботва не в курсе. Маккейн был ПОМИЛОВАН американским Президентом, не помню каким. Можете уточнить.
Помилован за то, что у него был сильное вокальное пение в плену, из-за которого погибли несколько сотен американцев.
Трамп грозился рассекретить данные о помиловании, но потом эта тема заглохла под давлением GOP.
В общем, плохой этот чел, Маккейн. Коррупционер, предатель. На плаву благодаря своему папе, Адмиралу, в честь которого был назван авианосец, и военно-промышленному лобби, с которым у Маккейна были коррупционные интересы.

mk_portrait 24 августа 2018 | 19:27

jjuddgge_ddrredd:
От первого до последнего слова - одна сплошная ложь. Тщательнее надо работать, г. из Ольгино :)

jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 19:31

mk_portrait: Пустоголовый интернетный глист, где ложь?
Из-за того, что ты ставишь смайлики, ты не перестал быть пустоголовым интернетным глистом...хе-хе.

ЗЫ. Зато сейчас имбецциллы местные тебе лайки поставят. И будет тебе счастье. Любят местные имбецилы ставить лайки олигофренам)))

mathmovesu 24 августа 2018 | 19:39

jjuddgge_ddrredd: лживый тупоголовый ублюдок...

gluhoy2250 24 августа 2018 | 20:12

mathmovesu: ублюдок.
Лживые и подлые ублюдки живут за океяном в паскудной стране под названием США! Маккейн жег напалмом Вьетнамские деревни с женщинами и детьми! А, вы американские ублюдки, считаете его смелым и честным....

viktorova 24 августа 2018 | 19:54

jjuddgge_ddrredd:
Ваш текст в одном из ваших недавних коментов: «О своей стране, жопе Европе беспокойтесь, а не о нас))) ».

Не хотите последовать своему же мудрому совету?

jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 20:02

viktorova: ???
Я же не о жопе Европе - Украинде, пишу.
А о Маккейне. Который никакого отношение к европейскому Сомали не имеет.
И ещё. Американская тема Мне интересна.Регулярно там бываю, близкие родственники там на ПМЖ. Коко, ваш глуповатый ответ Мне - мимо кассы...хе-хе.

viktorova 24 августа 2018 | 20:32

jjuddgge_ddrredd: ваш туповатый отмаз - это высер в вашу собственную шляпу. Регулярный вы наш. Обтекайте.

idruker 24 августа 2018 | 19:26

olban82: брехун

(комментарий скрыт)

cattt 24 августа 2018 | 19:17

novyrusich: Храбрый человек, я всегда им восхищался.

tvitov66 24 августа 2018 | 19:31

cattt: пример настоящего офицера ... не то что "офицеры России" что поливают мочой экспонаты на выставках и брешут не стыдясь на весь мир по данным объективного контроля

dmast79 24 августа 2018 | 19:45

tvitov66: Конечно, напалм или оранж куда круче.

jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 19:34

cattt: Храбрый? Восхищаешься?
Забавно. Бандерлоги храбрецом называют предателей, и восхищаются ворами.
Бандерлоги, такие бандерлоги)))...

ematveev 24 августа 2018 | 19:52

cattt:
Храбрый человек?
Этот "храбрый человек" участвовал в пропагандистской работе, сотрудничая в плену с вьетнамскими военными.
Вообще-то это называется "предательство".

Какие у вас кумиры-то, оказывается...
Читайте о предательстве своего "храброго человека":
https://oathkeepers.org/2016/08/breaking-news-john-mccains-1969-tokyo-rose-propaganda-recording-released/

pilpelzaken 24 августа 2018 | 20:21

novyrusich:
Да, мужественный, хитрый, умный, целеустремленный... но враг, безжалостный и непримиримый враг России, и постоянно об этом заявлял, и делал все возможное во вред России. Даже через несколько дней после онкологической операции нашел в себе силы специально приехать в Конгресс только для того, чтобы выступить с жесткими антироссийскими заявлениями и призывами уничтожить Россию экономически, а, если этого будет недостаточно - то и физически.
Достоин ли он сочувствия? Конечно. Вызывает ли он хотя бы какие-то симпатии? Думаю, что нет.

master_superanalitik 24 августа 2018 | 19:08


Джон Маккейн - единственный из американцев, кто имеет право крошить батон на Российскую Империю, так как он пострадал от русской ракеты во Вьетнаме. Поэтому пусть крошит, пока есть силы, а русофобия придаст ему силы.

alend 24 августа 2018 | 19:24

да он пожил ...молодец.. ему 81 год ..его злопыхателям не дожить до таких лет от своей ненависти и злости ..ласты склеете не дожив до пенсии 65лет)))

(комментарий скрыт)

captainobvious 24 августа 2018 | 19:36

пользуясь случаем, пока Эхо не закрыло комментарии, хочу от всего сердца пожелать сабжу: земля тебе стекловатой, дорогой товарищ!

mathmovesu 24 августа 2018 | 19:49

captainobvious: и тебе того же, ну а пока жри санкции, приятного аппетита...

sasass 24 августа 2018 | 20:28

Немного нормально пожить хочет со семьей...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 августа Поздравить…

5 456 6 5104 20.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 149 6 10756 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 179 6 15229 22.08
Новости

Мария Захарова: Новое воинское приветствие украинской армии имеет нацистское происхождение Использование выражения «Слава Украине – героям слава» в таком качестве, — это попытка героизации нацизма, — сказала спикер МИДа России Мария Захарова…

5 116 6 10443
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про сквер Немцова в Литве Почему уважение к Немцову есть преступление? Понятно почему. Потому что всем ясно, кто убил. Потому что, если бы Немцов был бы жив, то прошедшие выборы могли иметь совсем другие последствия. И Кремль пугает даже память о Немцове…

5 90 6 9643 16:07
Kполитика, немцов, литва, общество, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 78 6 8374 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 183 6 19639 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 180 6 19551 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 276 6 30994 10:20
Kнемцов, литва, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 47 6 5383 10:29
Kнемцов, литва, память, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украине сегодня 27. Дышит или не дышит? Что ждёт Украину? Не знаю, как и не знаю, что ждёт Россию. Вместе нам больше не быть и не надо себя тешить иллюзиями…

5 363 6 44776 07:35
Kукраина, политика, крым, рф, общество, власть, конфликты, события
Новости

В МИДе впервые признали, что Москва не может ответить на санкции США со «стопроцентной зеркальностью» По словам зам.главы ведомства Сергея Рябкова, Россия не может тягаться с Соединёнными Штатами в экономике, так как у нас разные весовые категории…

5 50 6 6207
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 83 6 10600 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6786 20.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 245 6 32802 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» Пострадавших нет…

5 119 6 16549 23.08
8читать ;смотреть
Kкурск, техника, происшествия, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы Ранее стало известно, что премьер-министр уже 9 дней не появляется на запланированных мероприятиях…

5 22 6 34813
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 173 6 135189 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 179 6 15229 22.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 33 6 519386 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 259 6 130004 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7204442
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3628624

Сегодня в эфире