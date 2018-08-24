Американский сенатор Джон Маккейн, у которого диагностирована опухоль мозга, решил прекратить лечение
В заявлении семьи законодателя говорится, что это связано с необратимой прогрессией заболевания. О том, что он тяжело болен, сам Маккейн публично сообщил летом прошлого года.
Комментарии22
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novyrusich 24 августа 2018 | 19:07
Мужественный человек. Достойно прожил свою жизнь.
olban82 24 августа 2018 | 19:14
novyrusich: вы правда считаете бомбёжку мирного населения достойным поступком?
jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 19:18
Маккейн - воплощение американской коррупции. Так же, как и Клинтон Фаундейшн.
И ещё. Ботва не в курсе. Маккейн был ПОМИЛОВАН американским Президентом, не помню каким. Можете уточнить.
Помилован за то, что у него был сильное вокальное пение в плену, из-за которого погибли несколько сотен американцев.
Трамп грозился рассекретить данные о помиловании, но потом эта тема заглохла под давлением GOP.
В общем, плохой этот чел, Маккейн. Коррупционер, предатель. На плаву благодаря своему папе, Адмиралу, в честь которого был назван авианосец, и военно-промышленному лобби, с которым у Маккейна были коррупционные интересы.
mk_portrait 24 августа 2018 | 19:27
jjuddgge_ddrredd:
От первого до последнего слова - одна сплошная ложь. Тщательнее надо работать, г. из Ольгино :)
jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 19:31
mk_portrait: Пустоголовый интернетный глист, где ложь?
Из-за того, что ты ставишь смайлики, ты не перестал быть пустоголовым интернетным глистом...хе-хе.
ЗЫ. Зато сейчас имбецциллы местные тебе лайки поставят. И будет тебе счастье. Любят местные имбецилы ставить лайки олигофренам)))
mathmovesu 24 августа 2018 | 19:39
jjuddgge_ddrredd: лживый тупоголовый ублюдок...
gluhoy2250 24 августа 2018 | 20:12
mathmovesu: ублюдок.
Лживые и подлые ублюдки живут за океяном в паскудной стране под названием США! Маккейн жег напалмом Вьетнамские деревни с женщинами и детьми! А, вы американские ублюдки, считаете его смелым и честным....
viktorova 24 августа 2018 | 19:54
jjuddgge_ddrredd:
Ваш текст в одном из ваших недавних коментов: «О своей стране, жопе Европе беспокойтесь, а не о нас))) ».
Не хотите последовать своему же мудрому совету?
jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 20:02
viktorova: ???
Я же не о жопе Европе - Украинде, пишу.
А о Маккейне. Который никакого отношение к европейскому Сомали не имеет.
И ещё. Американская тема Мне интересна.Регулярно там бываю, близкие родственники там на ПМЖ. Коко, ваш глуповатый ответ Мне - мимо кассы...хе-хе.
viktorova 24 августа 2018 | 20:32
jjuddgge_ddrredd: ваш туповатый отмаз - это высер в вашу собственную шляпу. Регулярный вы наш. Обтекайте.
idruker 24 августа 2018 | 19:26
olban82: брехун
cattt 24 августа 2018 | 19:17
novyrusich: Храбрый человек, я всегда им восхищался.
tvitov66 24 августа 2018 | 19:31
cattt: пример настоящего офицера ... не то что "офицеры России" что поливают мочой экспонаты на выставках и брешут не стыдясь на весь мир по данным объективного контроля
dmast79 24 августа 2018 | 19:45
tvitov66: Конечно, напалм или оранж куда круче.
jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 19:34
cattt: Храбрый? Восхищаешься?
Забавно. Бандерлоги храбрецом называют предателей, и восхищаются ворами.
Бандерлоги, такие бандерлоги)))...
ematveev 24 августа 2018 | 19:52
cattt:
Храбрый человек?
Этот "храбрый человек" участвовал в пропагандистской работе, сотрудничая в плену с вьетнамскими военными.
Вообще-то это называется "предательство".
Какие у вас кумиры-то, оказывается...
Читайте о предательстве своего "храброго человека":
https://oathkeepers.org/2016/08/breaking-news-john-mccains-1969-tokyo-rose-propaganda-recording-released/
pilpelzaken 24 августа 2018 | 20:21
novyrusich:
Да, мужественный, хитрый, умный, целеустремленный... но враг, безжалостный и непримиримый враг России, и постоянно об этом заявлял, и делал все возможное во вред России. Даже через несколько дней после онкологической операции нашел в себе силы специально приехать в Конгресс только для того, чтобы выступить с жесткими антироссийскими заявлениями и призывами уничтожить Россию экономически, а, если этого будет недостаточно - то и физически.
Достоин ли он сочувствия? Конечно. Вызывает ли он хотя бы какие-то симпатии? Думаю, что нет.
master_superanalitik 24 августа 2018 | 19:08
Джон Маккейн - единственный из американцев, кто имеет право крошить батон на Российскую Империю, так как он пострадал от русской ракеты во Вьетнаме. Поэтому пусть крошит, пока есть силы, а русофобия придаст ему силы.
alend 24 августа 2018 | 19:24
да он пожил ...молодец.. ему 81 год ..его злопыхателям не дожить до таких лет от своей ненависти и злости ..ласты склеете не дожив до пенсии 65лет)))
captainobvious 24 августа 2018 | 19:36
пользуясь случаем, пока Эхо не закрыло комментарии, хочу от всего сердца пожелать сабжу: земля тебе стекловатой, дорогой товарищ!
mathmovesu 24 августа 2018 | 19:49
captainobvious: и тебе того же, ну а пока жри санкции, приятного аппетита...
sasass 24 августа 2018 | 20:28
Немного нормально пожить хочет со семьей...