Госдепартамент США опубликовал документ о новых санкциях против России
Они вступят в силу с 27 августа.
Одна из мер, предусмотренных пакетом американских санкций, включает в себя запрет на кредитование и финансовую помощь России со стороны госструктур США. При этом ограничения не распространяются на гуманитарную помощь, поставки продовольствия и сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, Вашингтон не будет продавать Москве оружие и любые товары и услуги двойного назначения. Исключение здесь составит сотрудничество в космосе. Лицензии на совместную деятельность в этой сфере будут выдаваться после рассмотрения каждого конкретного случая. Кроме того, согласно пакету санкций, будет ограничен экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Все эти меры связаны с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вашингтон считает Россию причастной к этому инциденту, случившемуся в начале марта.
Россия, в свою очередь, неоднократно отрицала свою причастность к отравлению Скрипалей.
Комментарии24
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tvitov66 24 августа 2018 | 19:05
Друг Дональд прислал другу Володе ещё один пакет полезных санкций
cattt 24 августа 2018 | 19:07
tvitov66: Будем ожидать новых бомбежек Воронежа.
tvitov66 24 августа 2018 | 19:09
cattt: не скажу за Воронеж, а смягчения пенсионной реформы нам не видать
tks 24 августа 2018 | 19:15
tvitov66: Шампанского - в Думу!!
tvitov66 24 августа 2018 | 19:24
tks: я боюсь что димон с радости совсем из запою не выйдет
dorin1987 24 августа 2018 | 20:02
tks: И флаг пиндосский - симонян!
tks 24 августа 2018 | 19:07
Недолго музычка играла, недолго пташечка порхала, везде гуано наметав...
sasha2011 24 августа 2018 | 19:59
tks:
Недолго музычка играла, недолго фраер танцевал...
diximania1948 24 августа 2018 | 19:08
Санкции всё полезнее и полезнее!
banyi3 24 августа 2018 | 19:10
Солидные санкции )) Поставки продовольствия это главное)) А кредитование уже давно запретили вроде....
edyunia 24 августа 2018 | 19:13
banyi3: \\Поставки продовольствия это главное))\\
Конец совдепии конечно же забыт.
sardonyx 24 августа 2018 | 19:15
Кто может объяснить, это новые новые, или новые старые?
estamp 24 августа 2018 | 19:40
sardonyx: Да вот и мне покащалось, что наших зомячков на.и.пали
navsegda 24 августа 2018 | 19:18
КАК !?!? Эти пиндосы не хотят давать в долг свои поганые доллары и не хотят продавать России свои никчёмные и отсталые товары !? Разбомбить их за это однозначно !
slavaibo 24 августа 2018 | 19:19
Сейчас чем хуже - тем лучше! Может терпение у Россиян когда ни будь закончится?!
tvitov66 24 августа 2018 | 19:35
slavaibo: когда ни будь закончится ... но похоже готовы еще немного повоевать с мировым империализмом перед экранами телевизеров не слезая с дивана
don_ballon 24 августа 2018 | 19:30
"Буду бить аккуратно, но не сильно."
justitia 24 августа 2018 | 19:33
Кредитовать Россию теперь будут пенсионеры :(
Спасибо тов. Путину за их счастливую старость.
В попытках удержаться у власти, гопник со своей шайкой нарвался санкции и теперь , чтобы поддержать своих подельников, устроит продразверстку и так нищим россиянам.
estamp 24 августа 2018 | 19:38
Ау, либеральные, какие-то беспонтовые санкции, не?
Подозреваю американские госструктуры и так дааавно уже не кредитовали США. И закупка оружия в США не самая заметная статья российского импорта.
compare 24 августа 2018 | 19:47
estamp: слышь,"анжынер",ты отчего грамоте-то не выучился? ладно,что с придурью,но грамоту,коли зудятся пальцы,надо освоить..читай Маяковского: я русский бы выучил....
grashupfer 24 августа 2018 | 20:07
compare: Не, приглядитесь - первая строчка у него - чисто маяковщина, только остаётся разбить слова лесенкой на четыре строки вместо одной - речь-то и загремит!.
Видать как раз пролетарского поэта он изучать пытался)
sparky 24 августа 2018 | 19:43
Может быть "спортивная травма" Димона - это результат тренировки того самого ответа на санкции, которым он пугал Америку..
rusof_ob 24 августа 2018 | 19:50
Россия, в свою очередь, неоднократно отрицала свою причастность к отравлению Скрипалей.
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Помните Кирпича из "Место встречи изменить нельзя"? Так вот это и есть расия.
srk2658lu 24 августа 2018 | 20:19
Новые санкции - принуждение к человечности...и разуму...
Расея всё и всегда отрицает: сила, наглость, хамство...(Серебряков)