Госдепартамент США опубликовал документ о новых санкциях против России

Они вступят в силу с 27 августа.

Одна из мер, предусмотренных пакетом американских санкций, включает в себя запрет на кредитование и финансовую помощь России со стороны госструктур США. При этом ограничения не распространяются на гуманитарную помощь, поставки продовольствия и сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, Вашингтон не будет продавать Москве оружие и любые товары и услуги двойного назначения. Исключение здесь составит сотрудничество в космосе. Лицензии на совместную деятельность в этой сфере будут выдаваться после рассмотрения каждого конкретного случая. Кроме того, согласно пакету санкций, будет ограничен экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Все эти меры связаны с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вашингтон считает Россию причастной к этому инциденту, случившемуся в начале марта.

Россия, в свою очередь, неоднократно отрицала свою причастность к отравлению Скрипалей.