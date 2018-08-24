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19:01, 24 августа 2018

Госдепартамент США опубликовал документ о новых санкциях против России

Они вступят в силу с 27 августа.

Одна из мер, предусмотренных пакетом американских санкций, включает в себя запрет на кредитование и финансовую помощь России со стороны госструктур США. При этом ограничения не распространяются на гуманитарную помощь, поставки продовольствия и сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, Вашингтон не будет продавать Москве оружие и любые товары и услуги двойного назначения. Исключение здесь составит сотрудничество в космосе. Лицензии на совместную деятельность в этой сфере будут выдаваться после рассмотрения каждого конкретного случая. Кроме того, согласно пакету санкций, будет ограничен экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Все эти меры связаны с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вашингтон считает Россию причастной к этому инциденту, случившемуся в начале марта.

Россия, в свою очередь, неоднократно отрицала свою причастность к отравлению Скрипалей.

Комментарии

24

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tvitov66 24 августа 2018 | 19:05

Друг Дональд прислал другу Володе ещё один пакет полезных санкций

cattt 24 августа 2018 | 19:07

tvitov66: Будем ожидать новых бомбежек Воронежа.

tvitov66 24 августа 2018 | 19:09

cattt: не скажу за Воронеж, а смягчения пенсионной реформы нам не видать

tks 24 августа 2018 | 19:15

tvitov66: Шампанского - в Думу!!

tvitov66 24 августа 2018 | 19:24

tks: я боюсь что димон с радости совсем из запою не выйдет

dorin1987 24 августа 2018 | 20:02

tks: И флаг пиндосский - симонян!

tks 24 августа 2018 | 19:07

Недолго музычка играла, недолго пташечка порхала, везде гуано наметав...

sasha2011 24 августа 2018 | 19:59

tks:
Недолго музычка играла, недолго фраер танцевал...

diximania1948 24 августа 2018 | 19:08

Санкции всё полезнее и полезнее!

banyi3 24 августа 2018 | 19:10

Солидные санкции )) Поставки продовольствия это главное)) А кредитование уже давно запретили вроде....

edyunia 24 августа 2018 | 19:13

banyi3: \\Поставки продовольствия это главное))\\
Конец совдепии конечно же забыт.

sardonyx 24 августа 2018 | 19:15

Кто может объяснить, это новые новые, или новые старые?

estamp 24 августа 2018 | 19:40

sardonyx: Да вот и мне покащалось, что наших зомячков на.и.пали

navsegda 24 августа 2018 | 19:18

КАК !?!? Эти пиндосы не хотят давать в долг свои поганые доллары и не хотят продавать России свои никчёмные и отсталые товары !? Разбомбить их за это однозначно !

slavaibo 24 августа 2018 | 19:19

Сейчас чем хуже - тем лучше! Может терпение у Россиян когда ни будь закончится?!

tvitov66 24 августа 2018 | 19:35

slavaibo: когда ни будь закончится ... но похоже готовы еще немного повоевать с мировым империализмом перед экранами телевизеров не слезая с дивана

don_ballon 24 августа 2018 | 19:30

"Буду бить аккуратно, но не сильно."

justitia 24 августа 2018 | 19:33

Кредитовать Россию теперь будут пенсионеры :(

Спасибо тов. Путину за их счастливую старость.

В попытках удержаться у власти, гопник со своей шайкой нарвался санкции и теперь , чтобы поддержать своих подельников, устроит продразверстку и так нищим россиянам.

estamp 24 августа 2018 | 19:38

Ау, либеральные, какие-то беспонтовые санкции, не?
Подозреваю американские госструктуры и так дааавно уже не кредитовали США. И закупка оружия в США не самая заметная статья российского импорта.

compare 24 августа 2018 | 19:47

estamp: слышь,"анжынер",ты отчего грамоте-то не выучился? ладно,что с придурью,но грамоту,коли зудятся пальцы,надо освоить..читай Маяковского: я русский бы выучил....

grashupfer 24 августа 2018 | 20:07

compare: Не, приглядитесь - первая строчка у него - чисто маяковщина, только остаётся разбить слова лесенкой на четыре строки вместо одной - речь-то и загремит!.
Видать как раз пролетарского поэта он изучать пытался)

sparky 24 августа 2018 | 19:43

Может быть "спортивная травма" Димона - это результат тренировки того самого ответа на санкции, которым он пугал Америку..

rusof_ob 24 августа 2018 | 19:50

Россия, в свою очередь, неоднократно отрицала свою причастность к отравлению Скрипалей.
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Помните Кирпича из "Место встречи изменить нельзя"? Так вот это и есть расия.

srk2658lu 24 августа 2018 | 20:19

Новые санкции - принуждение к человечности...и разуму...
Расея всё и всегда отрицает: сила, наглость, хамство...(Серебряков)

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