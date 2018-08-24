Еще одно уголовное дело возбуждено после сообщений об издевательствах над заключенными в ярославской колонии

Об этом сообщает Следственный комитет. Следственные действия начались после публикации в «Новой газете» очередного видео с пытками осужденных.

Запись предоставили сотрудники фонда «Общественный вердикт». Как сообщила РБК директор фонда Наталья Таубина, на видео люди в форме прогоняют осужденных сквозь строй и избивают их.

Между тем, СК проверяет публикацию «Медузы» об избиении заключенного в кемеровской колонии. Предположительно, речь идет о рассказе жительницы Башкирии Оксаны Хаттаровой, которая утверждала, что ее мужа пытали в ИК-1 и ИК-37.