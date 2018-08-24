Еще одно уголовное дело возбуждено после сообщений об издевательствах над заключенными в ярославской колонии
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Об этом сообщает Следственный комитет. Следственные действия начались после публикации в «Новой газете» очередного видео с пытками осужденных.
Запись предоставили сотрудники фонда «Общественный вердикт». Как сообщила РБК директор фонда Наталья Таубина, на видео люди в форме прогоняют осужденных сквозь строй и избивают их.
Между тем, СК проверяет публикацию «Медузы» об избиении заключенного в кемеровской колонии. Предположительно, речь идет о рассказе жительницы Башкирии Оксаны Хаттаровой, которая утверждала, что ее мужа пытали в ИК-1 и ИК-37.
Комментарии4
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danko1 24 августа 2018 | 19:07
Такие уголовные дела можно пачками бесконечно возбуждать, когда вся система гнилая и закон не работает, если ФСИН возглавляли преступники в прошлом, нет надежды на то, что сейчас там честные люди.
Да и СК преступная организация во главе с бандитом Бастрыкиным.
Голова сгнила, метастазы повсюду.
peresvet73 24 августа 2018 | 19:08
А чем Ярославская колония, хуже остальных?
dhtlbyf 24 августа 2018 | 19:26
Даёшь Видео из каждой тюрьмы!! Поменяем местами.Удвоим количество заключённых
dhtlbyf 24 августа 2018 | 19:41
Штатная численность персонала УИС, финансируемого из средств федерального бюджета составляет 295 967 чел., в том числе начальствующий состав – 225 284 чел.