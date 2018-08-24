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18:31, 24 августа 2018

День рождения Ахмата Кадырова в Петербурге отметили залпом из пушки Петропавловской крепости

Как сообщает «Фонтанка», выстрел по личному распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова совершили его помощник Мухаммед Гамзатов и актер Василий Лановой. Залп был дан ровно в полдень. Мероприятие было организовано петербургским филиалом бойцовского клуба «Ахмат».

Комментарии

15

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starokozlovicky2gus 24 августа 2018 | 18:34

Когда кажется, что большего позорища быть уже не может, очередное дно оказывается пробито.

polikarpich 24 августа 2018 | 18:44

starokozlovicky2gus: Позорище - это не совсем то. Чмозорище, скорее.

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ura_123 24 августа 2018 | 18:38

Фу, позорище. Особенно Лановой...

cattt 24 августа 2018 | 18:53

ura_123: Этими залпами не заглушить тот беспредел, который творили боевики чеченские, в ответ на зверства российских солдат,
Нам ни когда не быть с ними братьями, сколько бы не стреляли.

astet 24 августа 2018 | 18:58

cattt: Лановой давно скурвился
(или - по счастью - просто выжил из ума?),
если ходит в одном строю вместе с Путиным!!!

master_superanalitik 24 августа 2018 | 18:53

ura_123:

Борис, ты не прав! Россия может существовать только как Империя, а потому России без разницы кто своей кровью эту Империю защищает. Чеченцы уже доказали не раз, что они выступают за сильное Российское государство и готовы своей кровью это доказать. Ахмад Кадыров - смелый человек и погиб чтобы в том числе многие бессовестные люди и засранцы (Вас я не имею ввиду) жили, учились и работали...

trans 24 августа 2018 | 18:39

По выстрелу за каждого убитого Кадыровым русского солдата.

marineru 24 августа 2018 | 18:39

И Лановой, прости господи....

master_superanalitik 24 августа 2018 | 18:41


День рождения Ахмата Кадырова в Петербурге отметили залпом из пушки Петропавловской крепости
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Это правильно! Ахмат Кадыров спас очень много жизней, как русских так и чеченских. Это настоящий религиозный деятель, настоящий мусульманин, который тоже ошибался, но в конечном итоге принес мир на Кавказ. Будет справедливым, если его сын Рамзан Кадыров будет править пожизненно, пока его тоже не убьют. После чего Чечнёй должен руководить сын Рамзана Кадырова и т.д.

pusto1 24 августа 2018 | 18:45

Римейк из фильма Офицеры репетировали

starokozlovicky2gus 24 августа 2018 | 18:45

Горный человек с упоением водит Пыне мокасином по губам - сперва выгоняет правозащитников, состоящих в совете при президенте, теперь в его городе играет с его пушкой.

starokozlovicky2gus 24 августа 2018 | 18:50

Хорошо, что у Путина жены нет.

zurrog_ 24 августа 2018 | 18:47

Позорник этот Лановой - а ни какой не "офицер".

harmaa 24 августа 2018 | 18:51

Полуденная пушка в Питере стреляет каждый день. Без этой новости я бы и не знал, что у Кадырова ДР.

andy66 24 августа 2018 | 18:51

выстрел в сторону Грозного ))

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