День рождения Ахмата Кадырова в Петербурге отметили залпом из пушки Петропавловской крепости
Как сообщает «Фонтанка», выстрел по личному распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова совершили его помощник Мухаммед Гамзатов и актер Василий Лановой. Залп был дан ровно в полдень. Мероприятие было организовано петербургским филиалом бойцовского клуба «Ахмат».
Комментарии15
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starokozlovicky2gus 24 августа 2018 | 18:34
Когда кажется, что большего позорища быть уже не может, очередное дно оказывается пробито.
polikarpich 24 августа 2018 | 18:44
starokozlovicky2gus: Позорище - это не совсем то. Чмозорище, скорее.
ura_123 24 августа 2018 | 18:38
Фу, позорище. Особенно Лановой...
cattt 24 августа 2018 | 18:53
ura_123: Этими залпами не заглушить тот беспредел, который творили боевики чеченские, в ответ на зверства российских солдат,
Нам ни когда не быть с ними братьями, сколько бы не стреляли.
astet 24 августа 2018 | 18:58
cattt: Лановой давно скурвился
(или - по счастью - просто выжил из ума?),
если ходит в одном строю вместе с Путиным!!!
master_superanalitik 24 августа 2018 | 18:53
ura_123:
Борис, ты не прав! Россия может существовать только как Империя, а потому России без разницы кто своей кровью эту Империю защищает. Чеченцы уже доказали не раз, что они выступают за сильное Российское государство и готовы своей кровью это доказать. Ахмад Кадыров - смелый человек и погиб чтобы в том числе многие бессовестные люди и засранцы (Вас я не имею ввиду) жили, учились и работали...
trans 24 августа 2018 | 18:39
По выстрелу за каждого убитого Кадыровым русского солдата.
marineru 24 августа 2018 | 18:39
И Лановой, прости господи....
master_superanalitik 24 августа 2018 | 18:41
День рождения Ахмата Кадырова в Петербурге отметили залпом из пушки Петропавловской крепости
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Это правильно! Ахмат Кадыров спас очень много жизней, как русских так и чеченских. Это настоящий религиозный деятель, настоящий мусульманин, который тоже ошибался, но в конечном итоге принес мир на Кавказ. Будет справедливым, если его сын Рамзан Кадыров будет править пожизненно, пока его тоже не убьют. После чего Чечнёй должен руководить сын Рамзана Кадырова и т.д.
pusto1 24 августа 2018 | 18:45
Римейк из фильма Офицеры репетировали
starokozlovicky2gus 24 августа 2018 | 18:45
Горный человек с упоением водит Пыне мокасином по губам - сперва выгоняет правозащитников, состоящих в совете при президенте, теперь в его городе играет с его пушкой.
starokozlovicky2gus 24 августа 2018 | 18:50
Хорошо, что у Путина жены нет.
zurrog_ 24 августа 2018 | 18:47
Позорник этот Лановой - а ни какой не "офицер".
harmaa 24 августа 2018 | 18:51
Полуденная пушка в Питере стреляет каждый день. Без этой новости я бы и не знал, что у Кадырова ДР.
andy66 24 августа 2018 | 18:51
выстрел в сторону Грозного ))