День рождения Ахмата Кадырова в Петербурге отметили залпом из пушки Петропавловской крепости

Как сообщает «Фонтанка», выстрел по личному распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова совершили его помощник Мухаммед Гамзатов и актер Василий Лановой. Залп был дан ровно в полдень. Мероприятие было организовано петербургским филиалом бойцовского клуба «Ахмат».