Стоимость авиакеросина с начала года выросла почти на треть

Как заявил ТАСС замминистра транспорта Александр Юрчик, это весьма существенно, для авиакомпаний это серьезная проблема с учетом роста стоимости доллара.

Между тем, как утверждают в ФАС, авиационные и нефтяные компании в течение недели должны обсудить пути стабилизации цен на авиатопливо, в том числе возможность пересмотра формулы приобретения авиационного керосина.