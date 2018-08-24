Стоимость авиакеросина с начала года выросла почти на треть
Как заявил ТАСС замминистра транспорта Александр Юрчик, это весьма существенно, для авиакомпаний это серьезная проблема с учетом роста стоимости доллара.
Между тем, как утверждают в ФАС, авиационные и нефтяные компании в течение недели должны обсудить пути стабилизации цен на авиатопливо, в том числе возможность пересмотра формулы приобретения авиационного керосина.
Комментарии3
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edyunia 24 августа 2018 | 18:37
\\для авиакомпаний это серьезная проблема с учетом роста стоимости доллара\\
Переходите же в конце-концов на национальную валюту.
danko1 24 августа 2018 | 18:45
edyunia: Стоимость всего растет, только инфляция по статистике на месте стоит.
В цене на нефтепродукты главное не цена доллара, а ненасытная жадность наглого вора Игоря Ивановича.
astet 24 августа 2018 | 18:54
danko1:
Рост цен на авиа топливо?
Очередная победа Владимира Путина.