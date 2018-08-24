Американская НПО «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» признана нежелательной в России

Как заявил Интерфаксу официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, деятельность организации угрожает основам конституционного строя России и безопасности государства. В чем конкретно это выражалось, Куренной не уточнил.

«Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» стал 15-й организацией, чья деятельность в России признана нежелательной.