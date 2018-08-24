Американская НПО «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» признана нежелательной в России
Как заявил Интерфаксу официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, деятельность организации угрожает основам конституционного строя России и безопасности государства. В чем конкретно это выражалось, Куренной не уточнил.
«Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» стал 15-й организацией, чья деятельность в России признана нежелательной.
Комментарии2
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master_superanalitik 24 августа 2018 | 18:36
Американская НПО «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» признана нежелательной в России
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Это правильное решение! Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь! Не исключаю, что этот центр действует разлагающе на не окрепшие умы.
pavelmistery 24 августа 2018 | 18:49
master_superanalitik: С какой планеты прибыли? ))