На этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Премьер Лиги.

В межсезонье в отношении Кубка страны проходила бурная дискуссия. Российский футбол думал, как спасать трофей некогда престижный, но в последние годы утративший свою значимость. Большинство клубов страны предлагало ввести двухраундовое противостояние уже с 1\16 финала. Однако из-за насыщенности календаря и длинного зимнего перерыва такой формат сочли невозможным. В итоге решили играть по два матча, начиная с четвертьфинальной стадии.

Сегодня же определились пары 1\16 Кубка страны.

С точки зрения логистики меньше всех повезло тульскому Арсеналу, которому придется лететь на Сахалин в гости к одноименной команде. И грозненскому Ахмату, который отправится в Хабаровск.

Что же до футбольной, то безусловный интерес вызовет столичное дерби Торпедо – Динамо.

Противостояние болельщиков двух команд имеет давнюю историю. 6 лет назад «Динамо» и «Торпедо» также встречались на этой стадии Кубка России. Тот матч на стадионе имени Эдуарда Стрельцова не был доигран из-за бесчинств фанатов. В результате черно-белым присудили техническое поражение.

Матчи 1\16 финала Кубка страны пройдут 26 и 27 сентября.