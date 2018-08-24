Песков: Путин поддерживает постоянный контакт с главой правительства, но детали состояния здоровья премьера неизвестны

Президент поддерживает постоянный контакт с главой правительства, но при этом детали состояния здоровья премьера неизвестны. Так сказал сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин контактирует с Дмитрием Медведевым вне зависимости от их местоположения. Более по этому поводу ничего не было сказано.

Накануне пресса обратила внимание на «исчезновение» премьер-министра из публичного пространства. Примерно 10 дней Дмитрий Медведев нигде не выступал. Позднее его пресс-служба сообщила, что во время занятий спортом глава кабинета получил травму. В официальную версию поверили не все; в частности, сомневается политолог Станислав Белковский.

Отсутствие премьер-министра мало кто заметил, — сказал в интервью «Эху Москвы» политолог Михаил Виноградов. Михаил Виноградов отмечает, что Медведева давно можно было бы заменить на другую персону, чтобы повысить рейтинг власти, но пока, считает эксперт, нет острой необходимости задействовать этот сценарий.