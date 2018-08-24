Московские власти решили не рассматривать заявку штаба Алексея Навального по поводу акции 9 сентября
В мэрии утверждают, что документ был подан с нарушением.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов с претензиями не согласен и сказал «Эху», что заявка на митинг была направлена по всем правилам. Он напомнил, что заявка была подана сегодня. «По сообщения СМИ, мэрия отказывается ее рассматривать, поскольку считает, что мы подали ее раньше срока. Но нас пока ни о чем не уведомляли, поэтому мы ждем», — сказал И.Жданов.
При этом он подчеркнул, что заявка может быть подана за 15 дней до мероприятия. «Это указано в п.6 постановления пленума от 26 июня 2018 года. Поэтому мы абсолютно правы, и мэрия должна рассмотреть наше уведомление», — заключил И.Жданов.
Сторонники Алексея Навального 9 сентября планируют акции во многих городах, в том числе в Москве, против планов властей повысить пенсионный возраст.
Комментарии5
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timber_head 24 августа 2018 | 18:34
С какими "нарушениями"?! И вообще, при чем тут "заявка"? Не заявка, а УВЕДОМЛЕНИЕ. И никаких специальных форм для него закон не предусматривает. Хотя о каком законе в России вообще речь?
leoch 24 августа 2018 | 18:34
А кто бы спрашивал их разрешения?
Уведомил и хватит с них -рабов галерных...
09.09. все на улицы наших городов!
astet 24 августа 2018 | 18:41
Знаю, почему Собянин отказывает.
За деньги, вбуханные в подготовку
черносотенных казаков,
ему могут предъявить
"нецелевое использование средств",
что является одним из пунктов уголовной статьи о коррупции.
Поэтому Собянину, как минимум,
надо доказать, что не зря готовил казаков!
А как это сделать?
Отказать Навальному в его конституционном праве
(а кто в российской власти не плюёт на конституцию?!!)
и когда Навальный выйдет со своими сторонниками на митинг,
обвинить их в нарушении закона
и запустить против них казаков с нагайками!
samkos 24 августа 2018 | 18:43
Боятся, демоны.
max3446 24 августа 2018 | 18:55
Лузер ничтожество навральный он и есть лузер. Он и все якобы его юристы еще ни разу документы нормально составить не смогли. В каких переходах они свои дипломы купили? Мутант с 46 размером ноги снова всех рассмешил своей мегаубогостью