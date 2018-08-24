Московские власти решили не рассматривать заявку штаба Алексея Навального по поводу акции 9 сентября

В мэрии утверждают, что документ был подан с нарушением.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов с претензиями не согласен и сказал «Эху», что заявка на митинг была направлена по всем правилам. Он напомнил, что заявка была подана сегодня. «По сообщения СМИ, мэрия отказывается ее рассматривать, поскольку считает, что мы подали ее раньше срока. Но нас пока ни о чем не уведомляли, поэтому мы ждем», — сказал И.Жданов.

При этом он подчеркнул, что заявка может быть подана за 15 дней до мероприятия. «Это указано в п.6 постановления пленума от 26 июня 2018 года. Поэтому мы абсолютно правы, и мэрия должна рассмотреть наше уведомление», — заключил И.Жданов.

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