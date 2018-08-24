Крупному российскому бизнесу, похоже, удалось отбить первую атаку с целью изъятия у него так называемых «сверхдоходов»

Правительство не будет повышать налоги на компании, выигравшие от ослабления рубля. Вместо этого бизнесу предложили добровольно финансировать перспективные социальные проекты, заявил по итогам совещания первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Верхняя граница для инвестиций составит 500 миллиардов рублей. Необходимую для конкретного проекта сумму будет устанавливать специальная рабочая группа. Компании смогут направить на проекты часть доходов, полученных от курсовой разницы, — рассказал помощник президента Андрей Белоусов.

Со стороны бизнеса в совещании приняли участие представители десяти крупных компаний, в том числе СИБУРа, «Мечела», АЛРОСА и других. Среди направлений инвестиций в проекты должны присутствовать экология и внедрение высоких технологий, рассказал глава РСПП Александр Шохин.

Также на сегодняшней встрече было принято решение о создании рабочей группы, которая разработает конкретные направления для инвестиций. В нее войдут представители бизнеса и вице-премьеры. Совещание продолжалось около часа. Как отмечает «Би-Би-Си», после него бизнесмены вышли довольными, но общаться с журналистами не стали.

Как ожидается, стороны вернутся к обсуждению проблемы в конце осени.