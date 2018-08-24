Правозащитники считают, что избиения в ярославской колонии №1, судя по всему, носили систематический характер

Новое видео доказывает, что тюремное начальство хорошо знало о насилии в колониях – делает вывод автор сегодняшней публикации в «Новой газете» Ольга Боброва.

В тюремном ведомстве сегодня сообщили, что видеозапись была обнаружена в ходе внутренней проверки ФСИН. И несколько дней назад они были направлены в следственные органы.

После публикации нового видео избиений в ярославской колонии N1 (ИК-1) возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.