Правозащитники считают, что избиения в ярославской колонии №1, судя по всему, носили систематический характер
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Новое видео доказывает, что тюремное начальство хорошо знало о насилии в колониях – делает вывод автор сегодняшней публикации в «Новой газете» Ольга Боброва.
В тюремном ведомстве сегодня сообщили, что видеозапись была обнаружена в ходе внутренней проверки ФСИН. И несколько дней назад они были направлены в следственные органы.
После публикации нового видео избиений в ярославской колонии N1 (ИК-1) возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комментарии1
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traxau_okurka 24 августа 2018 | 18:28
И не только в этой колонии. Пытки - это скрепа духовности путинской России.