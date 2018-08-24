В Кремле ответили на просьбу журналистов прокомментировать слова Кадырова с угрозами в адрес правозащитников в Чечне
Многие из российских правозащитников выполняют очень важные функции и пользуются заслуженным уважением. Так в Кремле сегодня ответили на просьбу журналистов прокомментировать слова Рамзана Кадырова с угрозами в адрес правозащитников в Чечне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что он не знает контекста выступления чеченского лидера.
Рамзан Кадыров два дня назад встречался с руководством силовых структур республики. В частности, он говорил о судебном процессе над руководителем грозненского отделения «Мемориала» Оюбом Титиевым. Видеозапись появилась почти сразу, а сегодня «Новая газета» опубликовала перевод речи Кадырова на русский язык.
Сегодня полемика продолжилась. Рамзан Кадыров ответил в телеграм-канале на статью в «Новой газете» и написал, что некоторые журналисты выполняют «заказ» по дестабилизации в Чечне.
Комментарии7
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y3emen1 24 августа 2018 | 18:26
и ещё запретил топтать правозащитникам личную, кадыровскую, чеченскую землю
viktorova 24 августа 2018 | 18:27
Бабуин раскачивает лодку по имени Россия.
Что ещё скажет старикашка пу?
oneoretwo 24 августа 2018 | 18:27
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что он не знает контекста выступления чеченского лидера.
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...ложь на постоянной основе меняет личность не в лучшую сторону, что становится все более заметно...
polikarpich 24 августа 2018 | 18:28
"РОССИЙСКИЕ правозащитники будут выполнять свою работу там, где это им необходимо, на всей территории РОССИИ, без исключений, в соответствии с Законом РФ."
Вот если бы так Песков ответил, то даже можно было бы его и где-то зауважать. И даже типа не заметить кое-каких его "мелких" шалостей.
А так это что такое, что он мямлит нечто невразумительное?
y3emen1 24 августа 2018 | 18:30
polikarpich: ну, это оно чтоб не извиняться, если что
ura_123 24 августа 2018 | 18:32
Неправильно поняли,слова вырваны из контекста и вааще он не то имел ввиду... Песков
vladislav 24 августа 2018 | 18:54
Как всегда ПиСьков не знает, не видел. не в курсе.