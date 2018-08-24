В Кремле ответили на просьбу журналистов прокомментировать слова Кадырова с угрозами в адрес правозащитников в Чечне

Многие из российских правозащитников выполняют очень важные функции и пользуются заслуженным уважением. Так в Кремле сегодня ответили на просьбу журналистов прокомментировать слова Рамзана Кадырова с угрозами в адрес правозащитников в Чечне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом подчеркнул, что он не знает контекста выступления чеченского лидера.

Рамзан Кадыров два дня назад встречался с руководством силовых структур республики. В частности, он говорил о судебном процессе над руководителем грозненского отделения «Мемориала» Оюбом Титиевым. Видеозапись появилась почти сразу, а сегодня «Новая газета» опубликовала перевод речи Кадырова на русский язык.

Сегодня полемика продолжилась. Рамзан Кадыров ответил в телеграм-канале на статью в «Новой газете» и написал, что некоторые журналисты выполняют «заказ» по дестабилизации в Чечне.