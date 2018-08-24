Выходец из силовых структур без дипломатического опыта назначен послом России в Белоруссии
Михаил Бабич будет работать в Белоруссии не только в дипломатической сфере. Своим указом президент России Владимир Путин назначил его также своим спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском. Глава Кремля в ходе личной встречи с новым послом призвал его активно влиять на двусторонние межгосударственные отношения. Сам Бабич сказал, что некоторые текущие задачи перед ним поставлены, среди них – увеличение оборота торговли.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Бабича «особым послом в особой стране». Этим, в частности, он объяснил и статус спецпредставителя Путина, полученный Бабичем. В Минске, в то же время, увидели в этих действиях Москвы свидетельство особых отношений между Россией и Белоруссией. Между тем депутат Госдумы и директор института стран СНГ Константин Затулин в интервью «Эху» выразил мнение, что новому послу предстоит столкнуться с некоторыми трудностями. По его словам, они связаны с напряжением в таможенной сфере.
Бабич ранее никогда не работал в дипломатической сфере. Он служил в войсках КГБ и ВДВ, а в конце 90-х перешел на госслужбу. Долгое время новый посол в Белоруссии был депутатом Госдумы от «Единой России», а последние 7 лет являлся представителем президента в Приволжском федеральном округе. Одновременно он входит в Совет безопасности. На должности главы дипмиссии в Белоруссии Бабич сменил Александра Сурикова, проработавшего в стране более 12 лет.
Стать дипломатом Михаил Бабич мог еще два года назад. Москва тогда хотела назначить его послом в Киеве, однако украинские власти в категорической форме отказались принять его у себя.
Комментарии10
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viktorova 24 августа 2018 | 18:23
«Выходец из силовых структур без дипломатического опыта назначен послом России в Белоруссии»
Отражение международной политики современной России: «Какая, нахрен, дипломатия?»
dmast79 24 августа 2018 | 18:29
viktorova: В военных академиях дипломатия - профильный курс. Тем более он из КГБ - там тем более...
kryimzdick 24 августа 2018 | 18:27
Кажись, готовят захват.
archibald_dandy_esquire 24 августа 2018 | 18:45
kryimzdick:
пригожинскому портяночному чмо раздали методички, где белорусы - бульбофошысты и так называемые бялорусские портизаны воевали на стороне фашистской Германии?
скоро почитаем
master_superanalitik 24 августа 2018 | 18:29
Вот такой дипломат нам и нужен! Не будем забывать, что белорусы наши браться не на словах, а на деле. А потому следует за белорусами приглядывать. Новый посол должен не допустить чтобы Лукашенко превратился в Януковича.
chapter_2 24 августа 2018 | 18:29
Чекисты - мастера на все руки. Был смотрящим на Волге, а теперь будет приглядывать за Белоруссией.
neon001 24 августа 2018 | 18:43
chapter_2: иной раз и смотрящие за "волгой" (то есть авто) становятся боссами.
zurrog_ 24 августа 2018 | 18:52
А кого назначать, если любой человек в стране теперь либо силовик, либо челядь посконная. Остальные уехали, или на чемоданах сидят.
ihor_syvoryj 24 августа 2018 | 18:53
Если сравнивать с носильщиком собчаковских чемоданов, то....
tks 24 августа 2018 | 18:57
Ещё одно свидетельство нацеливания Путина на аннексию белорусской территории.