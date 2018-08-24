«Выходец из силовых структур без дипломатического опыта назначен послом России в Белоруссии»

Михаил Бабич будет работать в Белоруссии не только в дипломатической сфере. Своим указом президент России Владимир Путин назначил его также своим спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском. Глава Кремля в ходе личной встречи с новым послом призвал его активно влиять на двусторонние межгосударственные отношения. Сам Бабич сказал, что некоторые текущие задачи перед ним поставлены, среди них – увеличение оборота торговли.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Бабича «особым послом в особой стране». Этим, в частности, он объяснил и статус спецпредставителя Путина, полученный Бабичем. В Минске, в то же время, увидели в этих действиях Москвы свидетельство особых отношений между Россией и Белоруссией. Между тем депутат Госдумы и директор института стран СНГ Константин Затулин в интервью «Эху» выразил мнение, что новому послу предстоит столкнуться с некоторыми трудностями. По его словам, они связаны с напряжением в таможенной сфере.

Бабич ранее никогда не работал в дипломатической сфере. Он служил в войсках КГБ и ВДВ, а в конце 90-х перешел на госслужбу. Долгое время новый посол в Белоруссии был депутатом Госдумы от «Единой России», а последние 7 лет являлся представителем президента в Приволжском федеральном округе. Одновременно он входит в Совет безопасности. На должности главы дипмиссии в Белоруссии Бабич сменил Александра Сурикова, проработавшего в стране более 12 лет.

Стать дипломатом Михаил Бабич мог еще два года назад. Москва тогда хотела назначить его послом в Киеве, однако украинские власти в категорической форме отказались принять его у себя.