" Порошенко: Украина должна окончательно порвать связи с Российской Империей "

Украина должна окончательно порвать связи с Российской Империей. Такую задачу ставит президент Петр Порошенко. Сегодня он выступал в Киеве на торжествах по случаю Дня Независимости республики.

Позднее на встрече с американским посланником Джоном Болтоном Порошенко сказал, что на его взгляд Россию может остановить только объединенная позиция цивилизованного мира во главе с США.