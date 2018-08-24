Порошенко: Украина должна окончательно порвать связи с Российской Империей
Украина должна окончательно порвать связи с Российской Империей. Такую задачу ставит президент Петр Порошенко. Сегодня он выступал в Киеве на торжествах по случаю Дня Независимости республики.
Позднее на встрече с американским посланником Джоном Болтоном Порошенко сказал, что на его взгляд Россию может остановить только объединенная позиция цивилизованного мира во главе с США.
Комментарии47
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captainobvious 24 августа 2018 | 18:17
...скорее бы уж
alexsokol777 24 августа 2018 | 18:20
Киевских сепаратистов ждут уютные бараки лагеря Пермь 18, а особо отличившихся - виселица.
navsegda 24 августа 2018 | 18:31
alexsokol777: Напоминаю , Россия первая объявила о своей независимости , гуд бай )
protoukrop 24 августа 2018 | 18:46
navsegda: Вы как я понял возмущены тем что Россия объявила о своей независимости? То есть вы настаиваете на восстановлении единого государства?
navsegda 24 августа 2018 | 18:56
protoukrop: Нет , просто выходит , что сепаратисты это русские
jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 18:18
Порошенко перед выборами окучивает пустоголовых майданутыххх бандерлогофф, смешно)))
Самое смешное, что более 80% местной ботвы на "Эхо" - это скакуны из нэзалэжной. Как они критикуют Путю, как их беспокоит положение дел в России. Но о Порошенко, который в 100 раз больший лжец и коррупционер, чем Путя ни слова, молчат в тряпочку хохлята. Лживые лицемеры, не знаю, есть ли на планете более лживый и лицемерный народец, чем майданутые бандерлоги...хе-хе.
Порошенко (Вальцман он, почему его все назыывают Порошенко?) - точно не дебил. Миллиардер. А Миллиардер не может быть дебилом по определению. Если уж кто дебил - так это Янукович. Которого мастерски убрал Порошенко и САМ начал доить Украину. Скоро уедет на ПМЖ в Израиль, заберёт свои миллиарды и вложит в Израильскую экономику. Будет жить по-соседству с Коломойским, который достаточно надоил на Украине))
Вопрос ботве. Почему Украинцы всегда выбирают или дебилов или мошенников? Порошенко, Ющенко, Кучма, Янукович. Судя по всему, сейчас выберут воровку Тимошенко, на которой клейма уже негде ставить. Может быть, потому что украинцы - это эволюция бандерлогов? Бандера, бандерлоги - это не случайое созвучие...хе-хе.
Украинцы смешно заявляют, что у них НАСТОЯЩИЕ выборы
Сократ: "Самый лучший раб тот, который считает себя свободным" (с)
Поэтому каждый новый правительУкраины имеет украинцев всеми способами, в том числе и извращёнными)))..
АПДЕЙТ. Майданутые бандерлоги пишут Мне глуповатые ответы, почему мол это я вывешиваю по несколько раз Мои Актуальные Комменты. Отвечаю. Потому что я пишу КОМ-МЕН-ТЫ, а вы делаете высеры длиной в одну строчку, где нет ни одной МЫС-ЛИ. Высер же))). Поэтому Я и вывешиваю по несколько раз АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТЫ, что бы вы, бандерлоги, учили их НА-И-ЗУСТЬ и хоть какая-то полезная инфа была бы в ваших пустых головёнкаххх)))......
jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 18:20
jjuddgge_ddrredd:
ЗЫ.Я с утра до вечера критикую здесь Путю, нехорошие слова о нём пишу. Ибо он их заслужил.
Но вы, майданутые бандерлоги, тоже критикуете только...Путю))). Ни разу о вашем Порошенко плохого слова не прочитал ни от одного бандеротролля.
Да, Путя - лжец и коррумпирован. Я, гражданин РФ, об этом пишу.
Но ваш Порошенко лжец и коррупционер в квадрате по отн. к Путе. И ни слова критики в адрес порошенко от бандерлогов, молчат в тряпочку. Лицемерные ничтожества)))
Уровень жизни в нищей и грязной Украинде (европейское Сомали) НАМНОГО НИЖЕ, чем в России. О своей стране, жопе Европе беспокойтесь, а не о нас)))
Отвечать ответно ботве на их "ответы" Мне - не буду)))). Потому что ботва не отвечает. Мне на самом деле было бы интересно прочесть умный, ПРЕДМЕТНЫЙ ответ на Мои актуальные комменты. Даже если в этом ответе выражалось бы несогласие со Мной. Но ботва не способна такое. Ботва делает только т.н. высеры. Это форма существования ботвы....хе-хе
neon001 24 августа 2018 | 18:24
jjuddgge_ddrredd: не уснешь теперь.
protoukrop 24 августа 2018 | 18:50
jjuddgge_ddrredd: Мы укры - потомки великих протоукров, копателей морей и строителей пирамид. Одного этого уже достаточно для того, чтобы в эволюционной иерархии стоять на ступень выше москалей - лапотников. )
dmast79 24 августа 2018 | 18:20
Отдать все земли, которые Российская Иперия/СССР присоединила к недоразумению. Новороссию - России, Львов - полякам, Закарпатье - чехам. На оставшейся части - отрезать газопроводы в Европу, разрушить все здания, которые были построены при Империи и СССР. Вот это будет по настоящему!
navsegda 24 августа 2018 | 18:26
dmast79: j Не вопрос , Кёнигсберг немцам , Куриллы японцам , Забайкалье и Приамурье китайцам , Сев Кавказ кавказцам ну и т.д. Российская империя лоскутное одеяло из захваченных территорий
alex_d 24 августа 2018 | 18:28
navsegda: это с какого бодуна? мы же не хотим порвать все связи с империей, зачем нам что-то отдавать?!
navsegda 24 августа 2018 | 18:33
alex_d: Ты не хочешь , а другие хотят независимости , и долго вы не сможете контролировать такую большую территорию , поскольку нация стареет и вымирает , вас вытеснят более успешные народы те же китайцы ведут активную экспансию
alex_d 24 августа 2018 | 18:38
navsegda: китайцы стареют точно так же, рождаемость у них уже давно ниже двух на женщину. и никакой экспансии они за всю свою историю никуда не вели, скорее наоборот, подвергались оной. так что на китайцев ты зря надеешься.
но это всё в сторону от темы. тот, кто хочет отказаться от любого наследия россии - тот должен и террритории, подаренные россией, отдать. а то как-то двулично получается...
navsegda 24 августа 2018 | 18:41
alex_d: ВСЕ империи разваливаются , пришла очередь российской , смирись
А население Китая РАСТЁТ http://countrymeters.info/ru/China
alex_d 24 августа 2018 | 18:58
navsegda: а республики вечны? )))
ura_123 24 августа 2018 | 18:46
alex_d: Ну просвети нас о демографическом буме в рассеюшке!
Кстати,какова численность вырождающихся китайцев и сравни с рвссеюшкой)))
navsegda 24 августа 2018 | 18:38
alex_d: Дальний Восток — самый депопулирующий регион страны: за период 1991—2010 гг. население уменьшилось на 1,8 млн человек (22 %). С начала девяностых годов 20 века Чукотка потеряла две трети населения, Магаданская область — более половины, Сахалин и Камчатка — по одной трети, Амурская область и Хабаровский край — примерно по 20 %
Там скоро никого не останется
ura_123 24 августа 2018 | 18:44
alex_d: Ты каким боком к Ымперии которая закончилась уж сто лет как?
Внебрачный потомок Романовых,смотри,Поклонская не поймёт)))
archibald_dandy_esquire 24 августа 2018 | 18:51
navsegda:
" Порошенко: Украина должна окончательно порвать связи с Российской Империей "
какая-какая империя? Порошенко опять с бодуна?
chapter_2 24 августа 2018 | 18:26
dmast79: Украина должна окончательно порвать с российским тоталитаризмом и империализмом.
kryimzdick 24 августа 2018 | 18:29
dmast79: а ярлык на Москву монголам сдать не хотим?
alex_d 24 августа 2018 | 18:40
kryimzdick: не хотим. мы же не заявляем о разрыве связей со своей историей. монголия (точнее, орда) - часть нашей истории.
plidurok Андрей Филимонов 24 августа 2018 | 18:20
Итог путинских попыток поставить Украину на колени.
alexsokol777 24 августа 2018 | 18:23
plidurok: Итог путинских попыток поставить Украину на колени
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Поэтому
украина осталась стоять раком?
:)))))
tv_victim 24 августа 2018 | 18:24
plidurok: Ну он хотя бы на колени хотел это недоразумение поставить. А так оно как валялось плашмя в собственном дерьме, так и будет валяться..... Ну нельзя из ЭТОГО хоть что-то похожее на государство слепить!
perestarok 24 августа 2018 | 18:26
plidurok: "Итог путинских попыток поставить Украину на колени. "
Да Украину и без Путина давно раком поставили.
tv_victim 24 августа 2018 | 18:21
Вот что значит идиот во власти! Ну порвет, а потом что? Очередной голодомор?
neon001 24 августа 2018 | 18:28
tv_victim: голодомор это когда товарищ сталин отнимает еду. но сейчас его там нет, земли у всех много. если уж и придется им выживать, то без рашки шансы есть.
navsegda 24 августа 2018 | 18:29
tv_victim: Голодомор был из-за вас , из-за продразвёрстки , без России всем лучше , обрати внимание
kryimzdick 24 августа 2018 | 18:32
tv_victim: Бывало, что Украина кормила Москву. Никогдат не было наоборот. И голода в Украине не было никогда, кроме как при большевиках-москалях. Не было голода в Украине при варягах, не было при князьях, при царях, при гетмане и немцах, при петлю\ре и снова немцах. При шведах и поляках. Только при краснопузых с Москвы в Украине был голод. А Россия голодала за последние 120 лет 5 раз.
alex_d 24 августа 2018 | 18:48
kryimzdick: кто конкретно с москвы? грузин сталин? или, может, ягода? так тот за чертой родился...
fanisos 24 августа 2018 | 18:22
украина уже на коленях....ли только. Мож ужо лежит
perestarok 24 августа 2018 | 18:23
"Порошенко: Украина должна окончательно порвать связи с Российской Империей"
То есть перерезать все газовые трубы, которые идут из России. Это мне нравится.
parasuk_ 24 августа 2018 | 18:24
Похоже наш хохолбаши сегодня изрядно нализался. К вечеру будет плясать гопака и требовать подать самолет на Москву чтобы Путину морду набить.
dmast79 24 августа 2018 | 18:26
parasuk_: Вот будет здорово, если подадут!
Сляжет и Петруха, со "спортивной травмой".
master_superanalitik 24 августа 2018 | 18:25
Порошенко: Украина должна окончательно порвать связи с Российской Империей
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Мечтать не вредно! В.В.Путин сказал, что русские и украинцы - это один народ. И я Путину верю. Бандеровские греко-католики пусть бегут до канадской границы, если успеют, а со всеми остальным гражданами Украины мы будем жить душа в душу. Те же бандеровцы, которые не успеют по каким либо причинам бежать, должны быть отправлены на освоение Русского севера, Сибири и Дальнего Востока, но только без сталинского гуманизма. Хорошо известно, что при товарище Сталине к бандеровцам относились гуманно, да так, что они до сих пор участвуют в факельных шествиях и пишут мемуары о том, как они издевались над поляками, евреями, армянами, украинцами и русскими.
captainobvious 24 августа 2018 | 18:54
master_superanalitik: при товарище Сталине к бандеровцам относились гуманно
поправочка: не при сталинском "репрессансе", а при хрущевском "реабилитансе" бандеровцам дали вольную
cromwel 24 августа 2018 | 18:25
Да и хрен с ними. Еще бабка моя, с Харькова, рассказывала, как во время войны поганые националисты переходили на сторону фашистов и служили полицаями с радостью. Убивали своих же. А после войны в селах и городах несколько лет покоя не было от ночных вылазок бендеровцеа. Ей смысла мне врать не было.
kryimzdick 24 августа 2018 | 18:34
cromwel: полицаи были и в Псковской, в КУРСКОЙ, Орловской, Тульской областях, на Смоленщине и Белгородщине. Везде из местных. Казаков так вообще извели под корень после войны за сотрудничество с Гитлером, а чеченцам и ингушам устроили чечевицу за любовь к фашистской Германии.
fanisos 24 августа 2018 | 18:26
нах такой МИР, если там нет России??? Путин В.В. (пепел ребята,пепел...радиоактивный)
alexsokol777 24 августа 2018 | 18:31
глава Удмуртского отделения партии ПАРНАС Руслан Тимуршин объявил о своей смерти, собрал деньги, был похоронен и воскрес на радость журналистам и горе соратникам. Образ либерального оппозиционера сформулирован ярко и четко: мошенник, ничего святого.
А ведь это вовсе не заслуга самого Тимуршина. Парень он, в общем-то, неплохой. Ну набрал кредитов, ну деньги нужны. А кому не нужны
sir_sar 24 августа 2018 | 18:28
27 лет уже рвет. Окончательно.
А в это время. Товарооборот России и Украины вырос за полгода почти на треть.
Удивительно. Украина борется за свою независимость и каждый год отмечает День Независимости. Это Украина, Карл!
max3446 24 августа 2018 | 18:33
Порошенко: Без украинцев ЕС - незавершенный проект
“Цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины”, - напомнил глава государства.
В то же время он добавил, что в Евросоюз и в НАТО украинцы направляются не с пустыми руками. Так, Порошенко рассказал, что украинская армия сегодня - одна из лучших армий континента и поэтому существенно усилит восточный фланг НАТО. А взамен, по словам президента, Украина рассчитывает на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет Альянс.
Всё, пора кровавого кондитера в психушке закрывать
vladlenvolkov 24 августа 2018 | 18:36
Остаточно прощевай
jblack2 24 августа 2018 | 18:47
Остаточно съехал с катушек национальный лидер.
Может и санитары понадобятся...
vadimp 24 августа 2018 | 18:49
"Порошенко: Украина должна окончательно порвать связи с Российской Империей"
Ага! Щаз!
Весетаки Совоку удалось вывести новую породу людей. Иначе бы почему российские при..ки так похожи на украинских и наоборт?
Бабка вот у меня украинка и как "окончательно" порвать? А уж за 300 лет в одной стране ...