Испания вплотную подошла к решению вопроса о перезахоронении диктатора Франко

Несколько часов назад соответствующий декрет одобрило правительство.

Главная причина переноса останков Франко в том, что они находятся там же, где захоронены жертвы Гражданской войны. И это с точки зрения многих испанцев недопустимо — ведь именно политика диктатора стала причиной конфликта, — сообщает телеканал TVE. Премьер страны Педро Санчес в интервью журналистам канала предложил представить подобный мавзолей фашистского лидера в какой-либо другой стране Европы — к примеру, Италии или Германии. И сам же ответил — что это «немыслимо».

Если нижняя палата парламента одобрит эту идею (а в этом практически нет сомнений), то правительство предоставит семье Франко 15 дней для того, чтобы забрать останки. Если семья откажется принимать решение, то оно будет за официальным Мадридом.

Уже известно, что потомки диктатора против перезахоронения. Так же, как и многие правые радикалы. Газета El Pais пишет, что всё это постепенно приводит к резкой радикализации и росту протестных настроений. Многие испанцы решили в ближайшие дни направиться в так называемую «Долину павших», чтобы своими глазами увидеть могилу Франко в последний раз. Хотя точная дата эксгумации останков диктатора пока неизвестна. Как предполагает издание, правительство может провести операцию тайно — какой-нибудь ночью, чтобы не случилось открытого противостояния.

Как пишет испанский англоязычный портал The Local, противники идеи перезахоронения уже пообещали обжаловать это решение в суде. Это может слегка затянуть процесс, — не исключают наблюдатели.

Саму «Долину павших», как напоминает Deutsche Welle, вместе с мавзолеем, возвели политические заключённые режима. И в то время как тело диктатора захоронили в отдельном саркофаге; останки десятков тысяч других — простых людей, фактически оказались в общей могиле. Что совершенно несправедливо, — считают многие.

Целый ряд изданий также напоминает, что помимо громкой идеи переноса останков диктатора, власти Испании также одобрили планы по созданию Комиссии по оценке событий тех лет, которая должна аннулировать все незаконно принятые в то время документы, в том числе и судебные решения.

Историк и публицист Николай Сванидзе называет решение испанских властей знаковым, потому что ни один диктатор не может быть уверен в своей посмертной судьбе.

Официально считается, что жертвами диктатуры Франко стали почти 150 тысяч человек. Впрочем, многие историки полагают, что на самом деле погибших было гораздо больше. Премьер-министр Педро Санчес сегодня сказал, что правительство должно вернуть «достоинство жертвам франкизма». И еще одна цитата: «страна, которая смотрит в будущее, должна находиться в мире со своим прошлым».