В Вильнюсе перед российским посольством открыли сквер имени Бориса Немцова

Час назад в центре Вильнюса прошла торжественная церемония, на которой говорили о Борисе Немцове. В память об убитом политике назван сквер у российского посольства в Литве.

Появление сквера – это дружеский жест со стороны Литвы, хотя его не все так воспринимают, — отметил сегодня в интервью «Эху Москвы» министр иностранных дел литовской республики Линас Линкявичюс.

В России на официальном уровне не приветствуют увековечивание имя Бориса Немцова в зарубежных странах. Комментарии такого рода звучали и несколько месяцев назад, когда открывался сквер в Вашингтоне и сегодня. В частности, недоволен решением Литвы лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Во многих странах мира принято увековечивать память общественных и политических деятелей других государств.

В 1984 году академик Андрей Сахаров объявил о второй голодовке. Создатель водородной бомбы и диссидент добивался, чтобы его жену Елену Боннэр выпустили за границу для операции на сердце. В Сенате США состоялось голосование в знак протеста против отношения в Советском Союзе к инакомыслящим. Участок одной из улиц, прилегающих к советскому посольству, был переименован в площадь Андрея Сахарова. Госдепартамент и горсовет Вашингтона сопротивлялись, но Сенат был непреклонен, и решение вступило в силу.

Спустя 34 года история повторилась. Участок улицы рядом с российским посольством в Вашингтоне назвали площадью Бориса Немцова.

Тогда же, в 1984-ом, в Нью-Йорке юго-западный угол перекрёстка 67-й улицы и 3-й авеню получил «угол Сахарова — Боннэр». Улицы Сахарова со временем появились Амстердаме, Гааге, Хайфе, Телль-Авиве и еще в целом ряде городов. На въезде в Иерусалим расположены Сады Сахарова. В голландском Арнеме можно взойти на мост Андрея Сахарова, а во французском Лионе пройти по проспекту Сахарова.

Из советских правозащитников в США увековечен также Лев Щаранский – в его честь названы ступени рядом с главным офисом ООН.

Что касается отечества, то не секрет, что в Советском Союзе предпочитали увековечивать имена зарубежных государственных деятелей, а не общественных. Так и не появилась улица в честь знаменитой Анджелы Дэвис. Зато только в Москве возникли площади Хо Ши Мина и Иосипа Броз Тито. Эту традицию попытались переломить в годы перестройки. В 1990-ом на юго-западе столицы возникла площадь Мартина Лютера Кинга. Но в «нулевые» советская практика вернулась. Небольшая улица на севере Москвы стала носить имя венесуэльского президента Уго Чавеса.

Между тем, на картах «Яндекса» и Google в центре Москвы можно найти «Немцов мост». Так обозначена точка на Большом Москворецком мосте, где был убит политик.