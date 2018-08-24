В Вильнюсе перед российским посольством открыли сквер имени Бориса Немцова
Час назад в центре Вильнюса прошла торжественная церемония, на которой говорили о Борисе Немцове. В память об убитом политике назван сквер у российского посольства в Литве.
Появление сквера – это дружеский жест со стороны Литвы, хотя его не все так воспринимают, — отметил сегодня в интервью «Эху Москвы» министр иностранных дел литовской республики Линас Линкявичюс.
В России на официальном уровне не приветствуют увековечивание имя Бориса Немцова в зарубежных странах. Комментарии такого рода звучали и несколько месяцев назад, когда открывался сквер в Вашингтоне и сегодня. В частности, недоволен решением Литвы лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.
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Во многих странах мира принято увековечивать память общественных и политических деятелей других государств.
В 1984 году академик Андрей Сахаров объявил о второй голодовке. Создатель водородной бомбы и диссидент добивался, чтобы его жену Елену Боннэр выпустили за границу для операции на сердце. В Сенате США состоялось голосование в знак протеста против отношения в Советском Союзе к инакомыслящим. Участок одной из улиц, прилегающих к советскому посольству, был переименован в площадь Андрея Сахарова. Госдепартамент и горсовет Вашингтона сопротивлялись, но Сенат был непреклонен, и решение вступило в силу.
Спустя 34 года история повторилась. Участок улицы рядом с российским посольством в Вашингтоне назвали площадью Бориса Немцова.
Тогда же, в 1984-ом, в Нью-Йорке юго-западный угол перекрёстка 67-й улицы и 3-й авеню получил «угол Сахарова — Боннэр». Улицы Сахарова со временем появились Амстердаме, Гааге, Хайфе, Телль-Авиве и еще в целом ряде городов. На въезде в Иерусалим расположены Сады Сахарова. В голландском Арнеме можно взойти на мост Андрея Сахарова, а во французском Лионе пройти по проспекту Сахарова.
Из советских правозащитников в США увековечен также Лев Щаранский – в его честь названы ступени рядом с главным офисом ООН.
Что касается отечества, то не секрет, что в Советском Союзе предпочитали увековечивать имена зарубежных государственных деятелей, а не общественных. Так и не появилась улица в честь знаменитой Анджелы Дэвис. Зато только в Москве возникли площади Хо Ши Мина и Иосипа Броз Тито. Эту традицию попытались переломить в годы перестройки. В 1990-ом на юго-западе столицы возникла площадь Мартина Лютера Кинга. Но в «нулевые» советская практика вернулась. Небольшая улица на севере Москвы стала носить имя венесуэльского президента Уго Чавеса.
Между тем, на картах «Яндекса» и Google в центре Москвы можно найти «Немцов мост». Так обозначена точка на Большом Москворецком мосте, где был убит политик.
Комментарии11
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putin2018 24 августа 2018 | 18:10
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 24 августа 2018 | 18:12
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
tanyaya 24 августа 2018 | 18:22
*уки никогда не добьются убийства памяти о Борисе Немцове, которого они убили физически.
Никогда у них этого не получится.
Никогда.
Это их и бесит.
parasuk_ 24 августа 2018 | 18:12
Литовские холуи подражают своим хозяевам
master_superanalitik 24 августа 2018 | 18:13
Чего взять с литовских русофобов? Когда Литва вернется в родную гавань этот сквер следует переименовать в сквер тов. Сталина. И когда литовцы будут проходить мимо этого сквера, то должны будут встать на колени и просить прощения у Великого Русского народа.
ngilmutdinov 24 августа 2018 | 18:18
master_superanalitik: Не поверю без улик
Что ты велик! (с)
neon001 24 августа 2018 | 18:52
master_superanalitik: а когда отцы русского народа перед своими каяться будут?
мне вот это больше интересно. один бухарик не в счет.
banyi3 24 августа 2018 | 18:15
Независемая , солидная страна, может открывать что хочет) Дааа, и член НАТО (за слово ЧЛЕН извиняюсь, лучше ВАГИНА)))))
stalinator 24 августа 2018 | 18:15
Ну, если бы не Эхо мы и не знали об этом великом событии.
fanisos 24 августа 2018 | 18:20
я фуею. Кто такоф немцов и кто такой академик САХАРОВ??? ну и сравнения. Один бывший чинуша-корупционер, а другой великий ученый. Маразм Венидиктова зашкаливает.
vincenttt 24 августа 2018 | 18:24
Светлая память Борису Немцову!