Жириновский отнесся отрицательно к открытию сквера имени Немцова у посольства в Вильнюсе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отнесся отрицательно к открытию сквера имени Бориса Немцова у посольства в Вильнюсе.

Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Отношение у меня к этому отрицательное. Немцов сделал очень много ошибок, находясь на посту губернатора Нижегородской области. В Москве, когда он был вице-премьером, все его действия тоже вызывали подозрение. Немцов не любил Россию, поэтому называть его именем сквер в Литве — это попытка лишний раз подколоть нашу страну», — заявил В.Жириновский.

Политик отметил, что все действия Немцова вызывали у него «только отрицательное впечатление». «Сначала он поддерживал Путина, а потом стал на него клеветать. Собирал митинги в Москве и пытался создать нервозность в городе. Непонятно, откуда у него были деньги. Немцов выступал за то, чтобы прекратить войну в Чечне и дать ей независимость. Это чудовищно, ведь тем самым он способствовал расчленению России. Все его действия до последнего дня оставляли неприятный осадок. Впечатление, что он отрабатывал чей-то сценарий», — подчеркнул В.Жириновский.

Лидер ЛДПР назвал действия литовских властей «отвратительной политикой и прямым вмешательством в дела России». «Прихлебатели американцев из Прибалтики постоянно стараются назло нам отдать честь тем, кто никакой пользы России не принес. Мы считаем, это неправильно. Но придет время, и они вернут этому скверу старое название», — заключил В.Жириновский.