Жириновский отнесся отрицательно к открытию сквера имени Немцова у посольства в Вильнюсе
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отнесся отрицательно к открытию сквера имени Бориса Немцова у посольства в Вильнюсе.
Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Отношение у меня к этому отрицательное. Немцов сделал очень много ошибок, находясь на посту губернатора Нижегородской области. В Москве, когда он был вице-премьером, все его действия тоже вызывали подозрение. Немцов не любил Россию, поэтому называть его именем сквер в Литве — это попытка лишний раз подколоть нашу страну», — заявил В.Жириновский.
Политик отметил, что все действия Немцова вызывали у него «только отрицательное впечатление». «Сначала он поддерживал Путина, а потом стал на него клеветать. Собирал митинги в Москве и пытался создать нервозность в городе. Непонятно, откуда у него были деньги. Немцов выступал за то, чтобы прекратить войну в Чечне и дать ей независимость. Это чудовищно, ведь тем самым он способствовал расчленению России. Все его действия до последнего дня оставляли неприятный осадок. Впечатление, что он отрабатывал чей-то сценарий», — подчеркнул В.Жириновский.
Лидер ЛДПР назвал действия литовских властей «отвратительной политикой и прямым вмешательством в дела России». «Прихлебатели американцев из Прибалтики постоянно стараются назло нам отдать честь тем, кто никакой пользы России не принес. Мы считаем, это неправильно. Но придет время, и они вернут этому скверу старое название», — заключил В.Жириновский.
Комментарии29
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kryimzdick 24 августа 2018 | 17:59
Давайте лучше откроем сквер имени Жириновского. Посмертно.
viktorova 24 августа 2018 | 18:13
//Впечатление, что он отрабатывал чей-то сценарий», — подчеркнул В.Жириновский.//
Жирик - тряпочная марионетка, не знает, что можно быть свободным и независимым политиком. Как лизал сапоги путину так и продолжает.
danko1 24 августа 2018 | 18:17
viktorova: Жириновский, которому место по им же принятым законам, давно на нарах, простот завидует даже убитому Немцову.
Ему памятников нигде не будет. Посмешищем презренным и после смерти будет.
koltak76_ 24 августа 2018 | 18:38
danko1: Лидер ЛГБТР (или ЛПДР, простите, все время путаю) как всегда, в полном угаре. Ему бы в кинематографе сниматься или клоуном в цирке. А лучше в камере петухом. Вот это его настоящее место было бы. Интересно, сколько обходится этот клоун нашим пенсионерам? +1 год до выхода на пенсию?
Уважаемые пенсионеры! Ваши слуги запретили эту информацию, поэтому спите дальше!
viktorova 24 августа 2018 | 18:18
Как не вспомнить классику. Макаревича.
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно...
cattt 24 августа 2018 | 18:31
viktorova: Этот сквер, как заноза в жопе, будет постоянно всем напоминать, кто убил Немцова!
kryimzdick 24 августа 2018 | 18:26
viktorova: да какой из него политик, он клоун...
eduard53 24 августа 2018 | 18:15
Посмертно - вроде бы и ладно, но вековечить эту придворную падаль
всё равно западло ...
sir_sar 24 августа 2018 | 18:01
Да какая разница чьим именем назван сквер, где эстонцы будут выгуливать своих собак?
В чем смысл этого троллинга? Непонятно. Тем более, что было уже.
Если живой Немцов не представлял никакой угрозы России, то в виде сквера тем более.
sir_sar 24 августа 2018 | 18:03
sir_sar: Или литовцы. Без разницы.
aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 18:02
Немцов плохой, он в отличие от жирика разобрался, ху из Вова и отвалил от этого виолончелизатора. А жирик хороший прилип к госкорыту в которое Вова кидает объедки и славит своего хозяина.
dmast79 24 августа 2018 | 18:12
aleks50: Немцов был открытый агент иностранных государств и олигархов-космополитов, у которого была задача пролезть во власть и вернуть "святые 90-е". Народ разобрался ху из немцов, и отвалил от этого (и ему подобных) проходимцев, избрав более подходящую для себя власть, т. е. Путина.
asyrj 24 августа 2018 | 18:05
Жириновский отнесся отрицательно и объявил Литве импичмент.
totten 24 августа 2018 | 18:05
BREAKING NEWS! ЭКСКЛЮЗИВ ЭХА!
Жириновский пукнул!!!!
oneoretwo 24 августа 2018 | 18:06
...кому-то исчо есть дело что "думает" этот клоун от нквд ?...
shmuel63 24 августа 2018 | 18:07
а к открытому в Москве, на территории Института мировых цивилизаций трехметровому бронзовому памятнику самому себе г-н Ж. отнесся положительно
eduard53 24 августа 2018 | 18:11
Интересно, кому ещё интересно (пардон за повтор) мнение (точней - словоиспускание) лубянского засланца-провокатора-демагога, успешно изгадившего в России понятия "либеральный" и "демократический" названием своей липовой партии ...
max3446 24 августа 2018 | 18:12
самое интересно, что если например где откроют улицу в честь, скажем, Сталина, Гиви, Мотороллы, героев ЛДНР, Кадырову, все отребье что сейчас восхваляет открытие сквера мрази иуде немцову, будут громко кричать фууу, как можно и прочее.
polikarpich 24 августа 2018 | 18:18
max3446: Можешь у себя дома открыть мемориал Моторыле, повесить его портрет и любоваться его интеллектуальным ликом. Можешь даже нимб нарисовать. Или рога.
У меня не стоит твоя роза в стакане!
У меня лишь висит твой портрэт на стене!
polikarpich 24 августа 2018 | 18:13
А этот шут придворный нетрадиционной ориентации исключительно положительные эмоции вызывает, блин! Он почему спецодежду до сих пор не носит - колпак с бубенчиками?
"Любитель России" придурошный, едрён батон! И, главное, есть ещё такие, кто за него голосует, вот в чём прикол.
"Немцов выступал за то, чтобы прекратить войну в Чечне". И поэтому он очень плохой. Всё ясно. Жирик же просто пропадёт без своего Хозяина и его миски с похлёбкой. Вот шакал, слушай, да?!!!
echo2011 24 августа 2018 | 18:14
Нет,господин Жириновский,наоборот,в России появятся скверы имени Немцова.И не только скверы...
timber_head 24 августа 2018 | 18:15
Ну, ему сквер не светит, однозначно. Его и в России спишут и забудут через неделю, как подохнет.
kosmicheskiy_svin 24 августа 2018 | 18:30
timber_head: Да ещё поклонницы ему на могилу насрут
cromwel 24 августа 2018 | 18:18
Жирик клоун и придворный шут
kosmicheskiy_svin 24 августа 2018 | 18:19
А кого в Литве , собстно, епёт мнение Жирика???
leo858 24 августа 2018 | 18:19
У Путина он ошибок не видит...
как пел великий Высоцкий... Ну сумашедший, что с него взять.
Жириновский ставленник КГБ. Об открыто говорил и писал Чубайс
victoro 24 августа 2018 | 18:28
Жирик знает дело.
Высказался отрицательно про Немцова - получил в кассе гонорар.
oleg_andreevich 24 августа 2018 | 18:30
А какое действие Немцова злит Жириновского больше - ликвидация долгов по пенсиям за счёт средств Газпрома или введение упрощенной системы налогообложения малого бизнеса?
kruzalova 24 августа 2018 | 18:52
а его мнением кто-то интересовался?