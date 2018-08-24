Организаторам «Велоночи» удалось согласовать свою акцию с властями Москвы на 2 сентября

Как передает ТАСС, маршрут разработан Центром организации дорожного движения. Его протяженность составит 23 километра. Ранее столичные власти отказались согласовать ежегодную массовую велосипедную прогулку, сославшись на то, что она потребовала перекрытий десятков улиц и привлечения сотен полицейских.