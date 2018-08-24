США призывают Украину и другие страны Европы искать альтернативу «Северному потоку-2»
Как заявил в Киеве советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, «Северный поток-2» закрепит за Россией статус поставщика критически важных энергоресурсов и усилит зависимость западных стран от российских энергопоставок.
Комментарии15
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bereshliberalivjamu 24 августа 2018 | 17:35
Пример того как сильно пиндосы вникают суть дела, и какие из них помшники каклам.
blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 17:41
На мнение США по вопросу Северного потока2 - положили все, кому не лень... с прибором. )))
sanisan 24 августа 2018 | 17:45
Я нашел альтернативу северному потоку для Европы и Украины, это сланцевый газ из США. Такая находка будет по душе Америке?
edyunia 24 августа 2018 | 17:53
sanisan: \\Я нашел альтернативу северному потоку для Европы и Украины\\
А собственный газ сам будешь нюхать?
vezdehod 24 августа 2018 | 17:58
К этому ПРИДЁТСЯ придти, так как Россия будет шантажировать Европу своей вонючкой, по дюбому поводу.
shplint_6 24 августа 2018 | 18:13
Да, закрепит и да, усилит. И плевать, что по этому поводу думают Порошенко и Болтон.
novyrusich 24 августа 2018 | 18:14
blinorozhiy_chmo: пока все западные фирмы, которые хотели стать акционерами СП-2 отказались от этого.
Акционер у СП-2 один Газпупрем.
Ну и строить тоже желающие исчезают.
Ссориться с США все равно что себе серпом по яйцам.
Но ты, бдурачок, можешь жалко бахвалиться. И не более.
lion64__2 24 августа 2018 | 17:42
Раз такое сам Джон Болт-Он заявил, значит, для свидомых и правда большой болт прилетел. Придётся в Германии газ закупать и платить повышенную наценку на содержание негров и арабов, осевших в гей-ропе. Что ж, это очень цивилизованно и продвинуто. Территория дупа-404, экспортирующая простите,уток и чистильщиков отхожих мест, где каждый свидомит гордится, если его жену или подругу поимел "эуропэец", достойна такого славного будущего.
nelibermot20 24 августа 2018 | 17:42
И мы даже знаем, что это за альтернатива )) Невидимая рука рынка, она такая.
eniro 24 августа 2018 | 17:54
А поломайте по этому вопросу голову, ватаны. Это вам не методички листать. Наука думать и находить знает много гитик.)
parasuk_ 24 августа 2018 | 17:59
Хохлы уже с лапы на лапу переминаются и ждут когда гтс можно будет на металлом распилить
parasuk_ 24 августа 2018 | 18:08
Хохлы, готовьтесь реверсом газ из америки покупать :)
jblack2 24 августа 2018 | 18:08
Ошиблись малость.
Украине стоит искать альтернативу своему газопроводу...
captainobvious 24 августа 2018 | 18:22
чего там искать то? альтернативой "Северному потоку-2" является "Южный поток-2"
vadimp 24 августа 2018 | 18:38
Вот придурок.
Держать Россию на "нефтяной игле" - гарантия ее слабости!