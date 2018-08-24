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17:30, 24 августа 2018

Истребители британских ВВС перехватили российский противолодочный самолет в Черном море

Как заявляет Минобороны Великобритании, инцидент произошел вблизи воздушного пространства НАТО. Случившееся в британском военном ведомстве назвали провокацией, причем уже второй за последнее время.

Комментарии

30

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kryimzdick 24 августа 2018 | 17:34

Че там кто там рассказывал о стратегическом значении острова Крым?

blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 17:43

ОЧКУЮТ натовцы, видно как обделались, памперсов не хватило ))))

И правильно.

navsegda 24 августа 2018 | 17:45

blinorozhiy_chmo: Они следили не дай бог упадёт , спасать бедолаг придётся

alexsokol777 24 августа 2018 | 18:07

глава Удмуртского отделения партии ПАРНАС Руслан Тимуршин объявил о своей смерти, собрал деньги, был похоронен и воскрес на радость журналистам и горе соратникам. Образ либерального оппозиционера сформулирован ярко и четко: мошенник, ничего святого.

А ведь это вовсе не заслуга самого Тимуршина. Парень он, в общем-то, неплохой. Ну набрал кредитов, ну деньги нужны. А кому не нужны?

Но ближе к делу. Критики нас сейчас обвинят, что мы докопались до мышей – ну зачем было зомбировать такого незначительного персонажа, как удмуртский украинофил Тимуршин? Дилетанты, не понимают, что перед серьезным выступлением всегда нужны опыты на экспериментальных образцах. Вы что, хотите, чтобы мы сразу направили психотронную пушку на Навального? А если он вместо лобстеров галстук жрать начнет? Такой прокол уже был, как вы помните. Весь отдел полгода без премии сидел. Нет уж, сначала на мышах.
(С)

sensei54 24 августа 2018 | 17:35

Немудрено. Началась переброска войск в Сирию.
Три корабля - два БДК и СКР уже прошли Босфор.

kryimzdick 24 августа 2018 | 17:53

sensei54: Опять?

kryimzdick 24 августа 2018 | 17:54

Там вся Сририя как половина Москвы, сколько воевать-то можно?

tvitov66 24 августа 2018 | 17:38

Бе-12 «Чайка» (изделие «Е») Годы производства 1959 — 1973 - прально, гнать надо этот металлом в направлении свалок сверхдержавы, что бы не засирал акваторию мирового океана

alex_0049 24 августа 2018 | 17:45




..ту 95 тоже с 50-х годов но с него ракеты на 5000 км стреляют так что до сих пор его нато боится...........


tvitov66 24 августа 2018 | 17:59

alex_0049: его больше боятся что развалится в полёте сей экспонат времён холодной войны и будет большая радиоактивная помойка - для современных средств ПВО он медленная, плохоманевренная и хорошозаметная цель, и реальной военной угрозы практически не представляет

dmast79 24 августа 2018 | 18:16

tvitov66: Сначала подумай, какая ПВО его достанет на рубеже пуска КР (за несколько тыс. км до цели). По Киеву, например, он может отработать где-то над Сибирью. А по США - с Северного Полюса, где ПВО как бы проблемно для США.
Ну и про возраст его собрата - Б-52 глянь где нить...

tvitov66 24 августа 2018 | 18:27

dmast79: я в молодости немного жил в г.Энгельсе - когда этот крокодил только прогревается уже у полгорода стёкла дрожат, а когда взлетает то слышно во всей саратовской губернии ... его пади с МКС видно без бинокля :)))
А его ракета - РКВ-500 дозвуковая, летит на высоте ~100 метров и с огромной отражающей поверхностью - спокойно обнаруживается и перехватывается даже старинным F-4

alex_0049 24 августа 2018 | 18:36




...вы либо профан либо в россии конструкторы дебилы раз говорят что с современной электроникой они будут летать до 2040-го года...................


tvitov66 24 августа 2018 | 18:42

alex_0049: они будут летать до 2040-го года потому что альтернативы нет, не было и уже не будет, ибо высокодуховные друзья нацЛидера умеют только из казны воровать на подрядах + сажая учёных (что ещё не уехали на Запад) получать ордена и генеральские погоны

tvitov66 24 августа 2018 | 18:45

alex_0049: исходя из последних санкций не будет даже современной электроники, потому как сами мы её не производим

alex_0049 24 августа 2018 | 18:48






в том-то и дело что электроника своя.............,


это на украине её нет.................


tvitov66 24 августа 2018 | 18:58

alex_0049: где ты свою современную видел? Я лично настраивал ту рухлядь, что у нас тут в Обухово на «Алмаз - Антей» собирают именуя C-400 - это интеграция середины прошлого века, да ещё и половина китайского дерьма ... платят копейки, измерительная техника времён СССР, да ещё и задерживают - плюнул и ушел

sensei54 24 августа 2018 | 17:46

tvitov66: Музейная реликвия.
Равно как и прошедшие Босфор корабли.
БДК «Орск» - 1968г, БДК «Фильченков» - 1975г, СКР «Пытливый» - 1981г.

vezdehod 24 августа 2018 | 17:54

Две попытки сделаны...На третей - Завалят.

gen_sko 24 августа 2018 | 17:39

Ну, хорошо хоть не в Клязминском водохранилище.

j_partizan 24 августа 2018 | 17:46

Происходящие провокации со стороны Запада свидетельствуют об их активной подготовке к войне с Россией.
Война неизбежна, а мы к ней по-прежнему не готовы.

kryimzdick 24 августа 2018 | 17:56

j_partizan: придут злые европейцы и отнимут наши деревянные нужники типа "очко" и наши пенсии по 120 евро в месяц!

j_partizan 24 августа 2018 | 18:20

kryimzdick:отнимут наши деревянные нужники типа "очко" и наши пенсии по 120 евро в месяц
____________
Отнимут и новые построят, удобные, и возможно даже достойной пенсией обеспечат.
Только вот мы станем российскими "индейцами" несумевшими защитить свою землю от внешних врагов и очистить от внутренних (воров, коррупционеров, предателей Родины и народа).

j_partizan 24 августа 2018 | 18:22

Испр. не сумевший

kryimzdick 24 августа 2018 | 18:24

j_partizan: всё лучше, чем в мороз в деревянный нужник бегать

liquidsky__ 24 августа 2018 | 17:58

j_partizan: Свою 5 колонну надо безжалостно выжечь чтоб быть готовыми, это готовые агенты врага на своей территории.

tvitov66 24 августа 2018 | 18:05

liquidsky__: как же ты её выжжешь, если сам нацЛидер её упорно переназначает и заботливо рассаживает по кабинетам?

plidurok Андрей Филимонов 24 августа 2018 | 18:29

liquidsky__:
- Попался, сволочь власовская?!.. Расстрелять его, гада!! – разгорячено кричали ездовые в тыловом гневе (самый сильный патриотизм всегда бывает в тылу)…(А. Солженицын)

jblack2 24 августа 2018 | 18:05

И как они его перехватили, догнали и помахали крыльями? Бред...

tvitov66 24 августа 2018 | 18:15

jblack2: конечно догнали - Бе-12 «Чайка» пропеллерная летающая лодка, её наверняка современный поезд обгонит

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