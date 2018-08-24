Американская НПО «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» признана нежелательной в России

Как заявил Интерфаксу официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, деятельность организации угрожает основам конституционного строя России и безопасности государства. По словам Куренного, решение отправлено в Минюст для внесения в соответствующий реестр. В чем конкретно выражались угрозы со стороны американской НПО, Куренной не уточнил.