Американская НПО «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» признана нежелательной в России
Как заявил Интерфаксу официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, деятельность организации угрожает основам конституционного строя России и безопасности государства. По словам Куренного, решение отправлено в Минюст для внесения в соответствующий реестр. В чем конкретно выражались угрозы со стороны американской НПО, Куренной не уточнил.
Комментарии16
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rabin_tagor 24 августа 2018 | 17:35
конечно, угрозы
для нынешний власти все - угрозы.
дождик прошел - угроза (дорогу смыл)
жара - двойная угроза
мелковато как-то для угрозы "основам конституционного строя России и безопасности государства".
Ну, что поделать, какая власть - такие и угрозы.
blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 17:47
Любая американская НПО - заведомо несет в любую страну её пребывания всю мерзость американского образа жизни.
Так дадим им керепкого российского пинка из нашей страны! )))
vezdehod 24 августа 2018 | 17:51
blinorozhiy_chmo:
Любая американская НПО - заведомо несет в любую страну её пребывания всю мерзость американского образа жизни.
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У России угроза не от США - она на Дальнем Востоке в лице Могучего Китая.
danko1 24 августа 2018 | 17:56
vezdehod: У России, то, что Путин, и свои экологи угроза.
Даже уголовной срок дают за то, что дворец Сани-вора, незаконно построенный в природоохранной зоне, обнаружили.
Одни проблемы от этих экологов, не дают спокойно природоохранные законы нарушать.
poluputing 24 августа 2018 | 18:04
blinorozhiy_chmo: чмо блиномордое, опишите ваш, мокшанский образ жизни, Может проникнемся и к вам потянемся
rabin_tagor 24 августа 2018 | 18:55
blinorozhiy_chmo: а ты забодай. судя по портрету - есть чем.
master_superanalitik 24 августа 2018 | 18:10
Американская НПО «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» признана нежелательной в России
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Это правильное решение! Американцы до сих пор содержат в своих застенках узников совести Виктора Бута и Константина Ярошенко. Про Бутину я вообще молчу. Эти варвары нашего времени не достойны находиться на русской Земле.
rabin_tagor 24 августа 2018 | 18:58
master_superanalitik: а почему Вы молчите про Бутину, как-то подозрительно.
А Бутина - она бутина что? Кем она Буту приходится?
eduard53 24 августа 2018 | 17:38
Слово "американский" - уже угроза для бздливых кремлядских недомерков ...
oneoretwo 24 августа 2018 | 17:39
...деятельность организации угрожает основам конституционного строя России и безопасности государства....
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...перевод: мешают разворовывать и хищнически грабить страну, засирая все округ себя...
edyunia 24 августа 2018 | 17:42
oneoretwo: \\...перевод: мешают ...\\
Одним словом: не по-понятиям всё это.
compare 24 августа 2018 | 17:43
не может быть...а что же вы,господа,довели так "основы конст.строя и безопасность",что им угрожает,даже мониторинг окружающей среды?
zolingen 24 августа 2018 | 17:43
Больше ада, больше.
grazschdanin 24 августа 2018 | 18:31
«Тихоокеанский центр защиты окружающей среды»
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Интересно, почему этот «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» молчит против семилетнего радиоактивного загрязнения Тихого океана Фукусимой?
eternity88 24 августа 2018 | 18:43
Оно конечно. Вскрытие фактов уничтожения окружающей среды на потребу убогим прихотям невежественных российских чинуш безусловно угрожает безопасности этого бандитского государства. Зачем вот только ГП про основы конституционного строя заикнулась - уж кто и уничтожил основы конституционного строя в России так это именно бездарь Путин с своей чекистской бандой, лишив граждан основных гарантированных Конституцией прав и свобод, превратив в жалкую насмешку основные институты свободного демократического государства.
eternity88 24 августа 2018 | 18:56
В чем конкретно выражались угрозы со стороны американской НПО, Куренной не уточнил."
Ну, тут "дело официальное" и тупо врать, как это они обычно делают, когда официальное враньё за пределы РФ не выходит, нельзя было. Вот и решили "обойтись без деталей". Хотя у этих недоразвитых жлобов все равно на лбу все и так написано - это "наш ассиметричный ответ" на новый пакет американских санкций. И от этого путинские мизерабли выглядят ещё позорнее.