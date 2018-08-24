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17:30, 24 августа 2018

Американская НПО «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» признана нежелательной в России

Как заявил Интерфаксу официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, деятельность организации угрожает основам конституционного строя России и безопасности государства. По словам Куренного, решение отправлено в Минюст для внесения в соответствующий реестр. В чем конкретно выражались угрозы со стороны американской НПО, Куренной не уточнил.

Комментарии

16

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rabin_tagor 24 августа 2018 | 17:35

конечно, угрозы
для нынешний власти все - угрозы.
дождик прошел - угроза (дорогу смыл)
жара - двойная угроза
мелковато как-то для угрозы "основам конституционного строя России и безопасности государства".
Ну, что поделать, какая власть - такие и угрозы.

blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 17:47

Любая американская НПО - заведомо несет в любую страну её пребывания всю мерзость американского образа жизни.

Так дадим им керепкого российского пинка из нашей страны! )))

vezdehod 24 августа 2018 | 17:51

blinorozhiy_chmo:
Любая американская НПО - заведомо несет в любую страну её пребывания всю мерзость американского образа жизни.
==================================================================================
У России угроза не от США - она на Дальнем Востоке в лице Могучего Китая.

danko1 24 августа 2018 | 17:56

vezdehod: У России, то, что Путин, и свои экологи угроза.
Даже уголовной срок дают за то, что дворец Сани-вора, незаконно построенный в природоохранной зоне, обнаружили.
Одни проблемы от этих экологов, не дают спокойно природоохранные законы нарушать.

poluputing 24 августа 2018 | 18:04

blinorozhiy_chmo: чмо блиномордое, опишите ваш, мокшанский образ жизни, Может проникнемся и к вам потянемся

rabin_tagor 24 августа 2018 | 18:55

blinorozhiy_chmo: а ты забодай. судя по портрету - есть чем.

master_superanalitik 24 августа 2018 | 18:10


Американская НПО «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» признана нежелательной в России
====================
Это правильное решение! Американцы до сих пор содержат в своих застенках узников совести Виктора Бута и Константина Ярошенко. Про Бутину я вообще молчу. Эти варвары нашего времени не достойны находиться на русской Земле.

rabin_tagor 24 августа 2018 | 18:58

master_superanalitik: а почему Вы молчите про Бутину, как-то подозрительно.
А Бутина - она бутина что? Кем она Буту приходится?

eduard53 24 августа 2018 | 17:38

Слово "американский" - уже угроза для бздливых кремлядских недомерков ...

oneoretwo 24 августа 2018 | 17:39

...деятельность организации угрожает основам конституционного строя России и безопасности государства....
----------------------------------------------------
...перевод: мешают разворовывать и хищнически грабить страну, засирая все округ себя...

edyunia 24 августа 2018 | 17:42

oneoretwo: \\...перевод: мешают ...\\
Одним словом: не по-понятиям всё это.

compare 24 августа 2018 | 17:43

не может быть...а что же вы,господа,довели так "основы конст.строя и безопасность",что им угрожает,даже мониторинг окружающей среды?

zolingen 24 августа 2018 | 17:43

Больше ада, больше.

grazschdanin 24 августа 2018 | 18:31

«Тихоокеанский центр защиты окружающей среды»
#
Интересно, почему этот «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» молчит против семилетнего радиоактивного загрязнения Тихого океана Фукусимой?

eternity88 24 августа 2018 | 18:43

Оно конечно. Вскрытие фактов уничтожения окружающей среды на потребу убогим прихотям невежественных российских чинуш безусловно угрожает безопасности этого бандитского государства. Зачем вот только ГП про основы конституционного строя заикнулась - уж кто и уничтожил основы конституционного строя в России так это именно бездарь Путин с своей чекистской бандой, лишив граждан основных гарантированных Конституцией прав и свобод, превратив в жалкую насмешку основные институты свободного демократического государства.

eternity88 24 августа 2018 | 18:56

В чем конкретно выражались угрозы со стороны американской НПО, Куренной не уточнил."

Ну, тут "дело официальное" и тупо врать, как это они обычно делают, когда официальное враньё за пределы РФ не выходит, нельзя было. Вот и решили "обойтись без деталей". Хотя у этих недоразвитых жлобов все равно на лбу все и так написано - это "наш ассиметричный ответ" на новый пакет американских санкций. И от этого путинские мизерабли выглядят ещё позорнее.

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