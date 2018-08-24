Z Архив новостей новости
5 5 6 531
Эксклюзив Эха 17:04, 24 августа 2018

Кадыров раскритиковал деятельность правозащитников в Чечне, назвав их провокаторами и сравнив с террористами

Рамзан Кадыров во время выступления перед сотрудниками МВД раскритиковал деятельность правозащитников в Чечне, назвав их провокаторами и сравнив с террористами. Глава Чечни также заявил о намерении ввести санкции против тех правозащитников, которые финансируются странами запада. Кадыров также добавил, что некоторые журналисты также выполняют заказ по дестабилизации в Чеченской республике.

Нельзя дать точную оценку словам главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитниках без знания полного контекста.
Вряд ли заявление Кадырова касается всех российских правозащитников, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Здесь, конечно, нужно дифференцировать все-таки правозащитников, многие правозащитники выполняют очень необходимые функции и пользуются заслуженным уважением. Я не знаю, была ли эта фраза выдрана из контекста, поэтому я не могу вам точно сказать. Но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране. Но, не имея полного контекста, я не могу дать оценку».

Российским правозащитникам нельзя запретить работать в Чечне, это нарушение Конституции, сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист «Новой газеты» Елена Милашина.

«С точки зрения законодательства Российской Федерации это, во-первых, грубейшее нарушение, в том числе и Конституции РФ, и вообще законодательства, касающегося функции, которые определяют о полномочиях представителя исполнительной власти, каковым является Рамзан Кадыров. Это с нашей точки зрения, безусловно, нарушение законов, угроза», — сказала она.

По словам Е.Милашиной, за 20 лет работы в Чечне все «привыкли к такового рода угрозам». «У нас выработан механизм как на них реагировать, конечно, строго в рамках закона. И все эти 20 лет с лишним мы продолжали, продолжаем и будем продолжать свою работу в Чечне. Российским правозащитникам нельзя запретить работать там», — заключила она.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на главу Чечни Р.Кадырова, что правозащитники в Чечне мешают правоохранительным органам.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

rampa 24 августа 2018 | 17:31

а весь контекст Песков не осилил?

blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 17:31

Почему-то современные доморощенные "правозащитники" сплошь защищают на заокеанские гроши лишь педофилов, наркоманов и прочих террористов-"режиссеров".
Беда...

polikarpich 24 августа 2018 | 17:49

blinorozhiy_chmo: Ну, это кого как... Тебе вот за защитой следует к "зелёным" обращаться.

oneoretwo 24 августа 2018 | 17:31

...жЫвотное....

polikarpich 24 августа 2018 | 17:47

А почему он мямлит, интересно? Не мужик, что ли?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 августа Поздравить…

5 456 6 5043 20.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 144 6 10431 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 175 6 14503 22.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про сквер Немцова в Литве Почему уважение к Немцову есть преступление? Понятно почему. Потому что всем ясно, кто убил. Потому что, если бы Немцов был бы жив, то прошедшие выборы могли иметь совсем другие последствия. И Кремль пугает даже память о Немцове…

5 60 6 5113 16:07
Kполитика, немцов, литва, общество, мнения
Новости

Мария Захарова: Новое воинское приветствие украинской армии имеет нацистское происхождение Использование выражения «Слава Украине – героям слава» в таком качестве, — это попытка героизации нацизма, — сказала спикер МИДа России Мария Захарова…

5 113 6 9893
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 257 6 27371 10:20
Kнемцов, литва, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 78 6 8372 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 183 6 19628 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 180 6 19521 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украине сегодня 27. Дышит или не дышит? Что ждёт Украину? Не знаю, как и не знаю, что ждёт Россию. Вместе нам больше не быть и не надо себя тешить иллюзиями…

5 354 6 41571 07:35
Kукраина, политика, крым, рф, общество, власть, конфликты, события
Новости

В МИДе впервые признали, что Москва не может ответить на санкции США со «стопроцентной зеркальностью» По словам зам.главы ведомства Сергея Рябкова, Россия не может тягаться с Соединёнными Штатами в экономике, так как у нас разные весовые категории…

5 50 6 6022
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 82 6 10544 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6772 20.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 245 6 32798 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» Пострадавших нет…

5 116 6 16477 23.08
8читать ;смотреть
Kкурск, техника, происшествия, видео, события
Блоги

Илья Булавинов главный редактор газеты «Ведомости»

Считаю оскорбления и нападки на моих коллег низостью Полагаю, что нападки Алексея Навального являются попыткой втянуть редакцию в его личные и политические разборки с Демьяном Кудрявцевым…

5 61 6 8708 23.08
Kнавальный, сми, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы Ранее стало известно, что премьер-министр уже 9 дней не появляется на запланированных мероприятиях…

5 20 6 34132
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 173 6 134937 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 175 6 14503 22.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 33 6 519077 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 259 6 129893 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7204349
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3628421

Сегодня в эфире