Кадыров раскритиковал деятельность правозащитников в Чечне, назвав их провокаторами и сравнив с террористами

Рамзан Кадыров во время выступления перед сотрудниками МВД раскритиковал деятельность правозащитников в Чечне, назвав их провокаторами и сравнив с террористами. Глава Чечни также заявил о намерении ввести санкции против тех правозащитников, которые финансируются странами запада. Кадыров также добавил, что некоторые журналисты также выполняют заказ по дестабилизации в Чеченской республике.

Нельзя дать точную оценку словам главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитниках без знания полного контекста.

Вряд ли заявление Кадырова касается всех российских правозащитников, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Здесь, конечно, нужно дифференцировать все-таки правозащитников, многие правозащитники выполняют очень необходимые функции и пользуются заслуженным уважением. Я не знаю, была ли эта фраза выдрана из контекста, поэтому я не могу вам точно сказать. Но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране. Но, не имея полного контекста, я не могу дать оценку».

Российским правозащитникам нельзя запретить работать в Чечне, это нарушение Конституции, сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист «Новой газеты» Елена Милашина.

«С точки зрения законодательства Российской Федерации это, во-первых, грубейшее нарушение, в том числе и Конституции РФ, и вообще законодательства, касающегося функции, которые определяют о полномочиях представителя исполнительной власти, каковым является Рамзан Кадыров. Это с нашей точки зрения, безусловно, нарушение законов, угроза», — сказала она.

По словам Е.Милашиной, за 20 лет работы в Чечне все «привыкли к такового рода угрозам». «У нас выработан механизм как на них реагировать, конечно, строго в рамках закона. И все эти 20 лет с лишним мы продолжали, продолжаем и будем продолжать свою работу в Чечне. Российским правозащитникам нельзя запретить работать там», — заключила она.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на главу Чечни Р.Кадырова, что правозащитники в Чечне мешают правоохранительным органам.