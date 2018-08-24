Кадыров раскритиковал деятельность правозащитников в Чечне, назвав их провокаторами и сравнив с террористами
Рамзан Кадыров во время выступления перед сотрудниками МВД раскритиковал деятельность правозащитников в Чечне, назвав их провокаторами и сравнив с террористами. Глава Чечни также заявил о намерении ввести санкции против тех правозащитников, которые финансируются странами запада. Кадыров также добавил, что некоторые журналисты также выполняют заказ по дестабилизации в Чеченской республике.
Нельзя дать точную оценку словам главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитниках без знания полного контекста.
Вряд ли заявление Кадырова касается всех российских правозащитников, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Здесь, конечно, нужно дифференцировать все-таки правозащитников, многие правозащитники выполняют очень необходимые функции и пользуются заслуженным уважением. Я не знаю, была ли эта фраза выдрана из контекста, поэтому я не могу вам точно сказать. Но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране. Но, не имея полного контекста, я не могу дать оценку».
Российским правозащитникам нельзя запретить работать в Чечне, это нарушение Конституции, сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист «Новой газеты» Елена Милашина.
«С точки зрения законодательства Российской Федерации это, во-первых, грубейшее нарушение, в том числе и Конституции РФ, и вообще законодательства, касающегося функции, которые определяют о полномочиях представителя исполнительной власти, каковым является Рамзан Кадыров. Это с нашей точки зрения, безусловно, нарушение законов, угроза», — сказала она.
По словам Е.Милашиной, за 20 лет работы в Чечне все «привыкли к такового рода угрозам». «У нас выработан механизм как на них реагировать, конечно, строго в рамках закона. И все эти 20 лет с лишним мы продолжали, продолжаем и будем продолжать свою работу в Чечне. Российским правозащитникам нельзя запретить работать там», — заключила она.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на главу Чечни Р.Кадырова, что правозащитники в Чечне мешают правоохранительным органам.
Комментарии5
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rampa 24 августа 2018 | 17:31
а весь контекст Песков не осилил?
blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 17:31
Почему-то современные доморощенные "правозащитники" сплошь защищают на заокеанские гроши лишь педофилов, наркоманов и прочих террористов-"режиссеров".
Беда...
polikarpich 24 августа 2018 | 17:49
blinorozhiy_chmo: Ну, это кого как... Тебе вот за защитой следует к "зелёным" обращаться.
oneoretwo 24 августа 2018 | 17:31
...жЫвотное....
polikarpich 24 августа 2018 | 17:47
А почему он мямлит, интересно? Не мужик, что ли?