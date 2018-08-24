Генпрокуратура признала американский «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» нежелательным в РФ
«По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации PERC», — сказал собеседник агентства.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 17:08
Правильно!
Крепкого ПИНКА этой проплаченной помойке из нашей страны! Чем скорее - тем лучше.
edyunia 24 августа 2018 | 17:14
blinorozhiy_chmo: \\Чем скорее - тем лучше.\\
Обоснуй, кому и почему?
pavelmistery 24 августа 2018 | 17:17
blinorozhiy_chmo: Правильно! Нафиг нам защита окружающей среды?! Даешь вырубку леса китайцами! Даешь больше мусоросжигательных заводовв прямо в городе! Отечественный дым от сжигания мусора дороже, чем эти проплаченные конторы!
tv_victim 24 августа 2018 | 17:14
Мы испокон веков засирали свою землю и дальше будем засирать! Уже сейчас нельзя ближе 100 км от дорог и городов найти участок, не заваленный мусором.....
eniro 24 августа 2018 | 17:27
Признали нежелательной? Ну и как теперь? Придется с этим жить или утопиться? Если утопиться, то тогда все пропало. А если жить, то тогда есть 2 варианта. И дальше, как в анекдоте...