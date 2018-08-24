Генпрокуратура признала американский «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды» нежелательным в РФ

Генеральная прокуратура России признала американскую неправительственную организацию «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов» (PERC) в качестве нежелательной на территории РФ, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации PERC», — сказал собеседник агентства.