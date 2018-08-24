В Федеральном регистре США опубликован документ Госдепа о новых санкциях в отношении России

Речь идет об ограничительных мерах, которые вступят в силу с 27-го августа и станут ответом на отравление веществом «Новичок» в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.

Новый пакет санкций предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажи оружия, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

В российском МИДе уже заявили, что новые санкции не принесут ничего, кроме обострения напряженности.