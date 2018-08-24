В Федеральном регистре США опубликован документ Госдепа о новых санкциях в отношении России
Речь идет об ограничительных мерах, которые вступят в силу с 27-го августа и станут ответом на отравление веществом «Новичок» в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.
Новый пакет санкций предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажи оружия, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.
В российском МИДе уже заявили, что новые санкции не принесут ничего, кроме обострения напряженности.
Комментарии13
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blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 17:06
Нормально.
Кладём на любые нынешние и будущие американские санкции - с прибором. ))))
navsegda 24 августа 2018 | 17:09
blinorozhiy_chmo: Ну откуда у тебя прибор ? Насмешил
alex_0049 24 августа 2018 | 17:09
....за кражу танкера "туапсе" надо тоже наложить санкции на сша и тайвань..........
alex_0049 24 августа 2018 | 17:11
...стольким людям жизни испоганили эти "заморыши-поганцы"..........
tvitov66 24 августа 2018 | 17:13
alex_0049: болезный, захват советского танкера «Туапсе» был произведён флотом Китайской Республики (Тайвань) в 1954 году - при чем тут санкции США?
alex_0049 24 августа 2018 | 17:17
..а кто их прикрывал.............? ? ? ?
..если бы тайвань сам бы это сделал то ссср поступил бы с ним как сша в 80-е с панамой и гренадой........
..и не было бы с тех пор тайваня или или китайской республики как вы говорите..........
tvitov66 24 августа 2018 | 17:25
alex_0049: ты еще французам припомни что в 1812г Москву спалили ... СССР уже как 27 лет назад кончился из-за предательства КГБшников, что нарушив присягу свершили гос.переворот.
Даже интересно на каком конкурсе дебилов вас в портянки набирают?
holic 24 августа 2018 | 17:19
tvitov66: Не захват, а арест. За контрабанду топлива.
Ну а так, таки да... В огороде бузина, а в Киеве дядька.
alex_0049 24 августа 2018 | 17:22
..то есть если донбасс сейчас арестует чего в украинского в чёрном море всё по справедливости будет...........? ? ? ? ?
tvitov66 24 августа 2018 | 17:06
Интересно, сколько в рублях будет доллар к понедельнику ...
djuga 24 августа 2018 | 17:26
tvitov66: Интересно, сколько в рублях будет доллар к понедельнику ...
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Те, кто подзабыл или не знает из-за возраста про август 1998 года, могут спросить у друзей - венесуэльцев.
Но даже тогда выбрались из кризиса за год-полтора - при всем бардаке, и анархии. Зато была свобода.
А тут, начиная с 2008 года всё хуже и всё стремительнее вниз. И надежды столько же, сколько у сорвавшегося на леднике альпиниста-одиночки.
archibald_dandy_esquire 24 августа 2018 | 17:09
" В российском МИДе уже заявили, что новые санкции не принесут ничего, кроме обострения напряженности. "
а раньше в РосМИДе говорили, что санкции нанесут вред тем, кто их вводит :)
РосМИДаки прозревают мало-помалу?
homa_brutt 24 августа 2018 | 17:24
Ухтыжбожежмой. Тема санкций и хохлопарад сегодня гвоздевые в инфополе спецефических изданий. Одна другой стоит. Начхать на ту и другую. Пусть их обсасывают либерасы, которым вообще,чем хуже,тем лучше.