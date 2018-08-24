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17:00, 24 августа 2018

В Вильнюсе напротив посольства России торжественно открылся сквер имени Бориса Немцова

Решение о переименовании сквера было принято городским советом в мае этого года.

Как заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, это дружественный жест, хотя не все это сейчас воспринимают.

Ранее именем Немцова была названа площадь у посольства США в Вашингтоне.

Комментарии

7

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blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 17:03

Каждый приличный турист непременно должен будет сходить по большому в это вновь открывшееся бесплатное отхожее место. Нормально.

))))

edyunia 24 августа 2018 | 17:10

blinorozhiy_chmo: \\ Нормально.\\
Прикольную кунсткамеру собрал Пригожин, после всего её ещё можно будет показывать как цирк уродцев.

tv_victim 24 августа 2018 | 17:07

Дебилизм на марше! Увековечили какого-то чинушу....

lion64__2 24 августа 2018 | 17:10

Главной достопримечательностью сквера несомненно стал "немцово-дурицкий сортир" как место грядущих сходняков демшизы и либерастов.

stalinator 24 августа 2018 | 17:15

Других героев у нас для вас нет.
Нет,ну действительно.Что это за сегодняшняя реальность если для своей страны не найти имя человека достойного для именования?
Да,возьмем имя политика враждебной страны и для троллинга этой страны назовем какой-то объект. Это ли нынче такая политика и достижения в ней?

oneoretwo 24 августа 2018 | 17:19

...браво !!!...

hardbone 24 августа 2018 | 17:22

Расскажите мне, почему именем Немцова нужно называть улицы и скверы? На словах в последние годы жизни он критиковал Путина, тратил небольшую часть свои денег на оппозиционную пропаганду, однако своё публично известное сотнемиллионное состояние он сформировал будучи во власти или пользуясь рычагами полученными от пребывания во власти. А когда властью пользуются для получения личных благ это называет - коррупция.

Но ватноголовые нынешние оппозиционеры, готовы прославлять любого кто ругает Путина.

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