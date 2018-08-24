В Вильнюсе напротив посольства России торжественно открылся сквер имени Бориса Немцова

Решение о переименовании сквера было принято городским советом в мае этого года.

Как заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, это дружественный жест, хотя не все это сейчас воспринимают.

Ранее именем Немцова была названа площадь у посольства США в Вашингтоне.