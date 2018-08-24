Российские школы никогда не откажутся от письма от руки в пользу компьютерной клавиатуры

Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева. По ее мнению, отказ от мелкой моторики приведет к непоправимым последствиям. Говоря об использовании гаджетов детьми, министр обратила внимание на кибербезопасность и кибергигиену, сославшись при этом на зарубежный опыт.