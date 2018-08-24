Российские школы никогда не откажутся от письма от руки в пользу компьютерной клавиатуры
Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева. По ее мнению, отказ от мелкой моторики приведет к непоправимым последствиям. Говоря об использовании гаджетов детьми, министр обратила внимание на кибербезопасность и кибергигиену, сославшись при этом на зарубежный опыт.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 24 августа 2018 | 16:47
Ну ясен пень! В свете последних тенденций импортозамещения школьники еще и на гусиные перья перейдут, какие уж там клавиатуры....
archibald_dandy_esquire 24 августа 2018 | 17:13
tv_victim:
"...палочки должны стоять попендекулярно..."
(с) В.Каверин, Два капитана, роман
ostapbey 24 августа 2018 | 17:15
tv_victim: да при чем там гусиные петушиные крылья с кокошниками..
Речь о том, Российская Федерация имеет ТЫСЯЧЕЛЕТНЮЮ!! историю четко зафиксированную, рукописно нацарапанную, на берестяных грамотах, нельзя подвергать сомнению!!
Да и Мединский не позволит.
Не говоря что и Путин поддержит..
ostapbey 24 августа 2018 | 17:17
EVEN!!!!
mamiluk 24 августа 2018 | 16:49
Говорит о "зарубежном опыте"...а сама готовит детей писать при лучинах...
jetsam 24 августа 2018 | 16:52
ну не знаю... от лаптей, вроде. отказались и не померли.
лучины - да, в куче регионов еще используются..
хотя - на все школы клавиатур точно не хватит.
мы же передовая держава - какие, нафиг, клавиатуры
- валежник, боярышник, кора дуба и подорожник.
нефиг баловать холопов....
vaka257 24 августа 2018 | 16:53
Даже странно слышать от министра здравые вещи....
vadimp 24 августа 2018 | 16:54
"... не откажутся от письма от руки ..."
И куда вы денетесь? А для мелкой моторики придется придумать что-то иное.
gregor 24 августа 2018 | 16:55
Российские школы никогда не откажутся от письма от руки в пользу компьютерной клавиатуры
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Никогда не говори "никогда " .
Помню ,как сейчас , орал директор школы ;- " Никогда в Российских школах не будут писать шариковыми ручками . А потом тот же директор орал ;-" никогда в Российских школах и институтах не перестанут преподавать " Научный коммунизм "
Никогда ,кричал обкомовец , не будет закрыта пропагандистское " Общество Знание " И где это всё ?
Вот так и с" никогда" с заявлениями "министра" Васильевой .
Потому ,как она такой же просветитель ,как я пожарный .
polsan 24 августа 2018 | 16:56
Не понятно только, почему вопрос стоит или - или?! ) Почему так радикально?!
Может стоит и учить детей писать рукой, что очень важно и что не менее важно, развивать их знания и умение пользоваться компьютерной техникой.
omichka 24 августа 2018 | 17:03
polsan:
Разве так написано? Я такого не прочитала. Просто сказано, что не отказываются от владения техникой письма. Что правильно.
navsegda 24 августа 2018 | 17:11
omichka: Да , признательные показания надо писать от руки
tv_victim 24 августа 2018 | 17:20
polsan: Мне вот тоже не понятно, с какого перепугу клавиатура противопоставляется письму от руки? Неужто собрались компьютер в школах запретить?
wrk 24 августа 2018 | 17:24
Никогда не говори никогда...
Кибер безопасность и кибер гигиена не те предметы которым могут обучить лица для которых закон божий является серьезной наукой.
Поскольку предполагают наличие критического сознания.