В петербургском СИЗО-5 найден мертвым заключенный

Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФСИН, тело обнаружили три дня назад вернувшиеся с прогулки соседи по камере. Назначена служебная проверка. По сведениям «Фонтанки», умерший — Артур Агавелов осужден на 15 лет колонии по обвинению в мошенничестве, угоне и убийстве. Ранее он подавал жалобу на приговор, считая, что его адвокат по назначению Григорий Вертиков сговорился с прокурором.

Предварительно речь идет о самоубийстве.