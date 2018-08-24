В петербургском СИЗО-5 найден мертвым заключенный
Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФСИН, тело обнаружили три дня назад вернувшиеся с прогулки соседи по камере. Назначена служебная проверка. По сведениям «Фонтанки», умерший — Артур Агавелов осужден на 15 лет колонии по обвинению в мошенничестве, угоне и убийстве. Ранее он подавал жалобу на приговор, считая, что его адвокат по назначению Григорий Вертиков сговорился с прокурором.
Предварительно речь идет о самоубийстве.
Комментарии6
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tvitov66 24 августа 2018 | 16:40
Странно ... как он туда мертвым просочился? Неужели настоящего зомби нашли?
archibald_dandy_esquire 24 августа 2018 | 16:49
tvitov66:
" Предварительно речь идет о самоубийстве "
какие-то преступники стали нервные - чуть что - сразу самоубиваются - а вертухаи играют в трёх бандерлогов: "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу" - а должны вроде как следить за зэка
mamiluk 24 августа 2018 | 16:47
опять "мы не хотели"..."сам виноват-слабаком оказался"...(пытки- повседневные будни российских СИЗО)
tks 24 августа 2018 | 17:08
Тюрьма - главнейшая Скрепа путизма.
old44 24 августа 2018 | 17:17
а почему он на прогулку не пошёл ?
evgeny_biolog 24 августа 2018 | 17:22
" тело обнаружили три дня назад вернувшиеся с прогулки соседи по камере."
И он там три дня валяется?