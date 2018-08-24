Власти не поддержали идею Белоусова об изъятии у бизнеса 500 миллиардов рублей на выполнение «майского указа»
Власти не поддержали идею помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии у бизнеса 500 миллиардов рублей на выполнение «майского указа». Как пишут «Ведомости», об этом заявил сам Белоусов после встречи с представителями компаний, у которых он предложил изъять сверхдоходы. По его словам, компании заявили о готовности добровольно инвестировать в социальные проекты. Сумма инвестиций будет зависеть от того, какие проекты выберет специально созданная в РСПП рабочая группа.
Комментарии5
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jetsam 24 августа 2018 | 16:47
абсолютно согласен.
не поддержали изъятие. а зачем изымать-то???????
сами, добровольно занесут со двора - скрипачу на крыше.
gordy 24 августа 2018 | 17:15
@Власти не поддержали идею Белоусова@
Как, они нашли "власти", там где власть принадлежит одному лицу?
vaka257 24 августа 2018 | 16:51
Военный коммунизм пока не прошёл...Но может вернуться всегда при нынешней власти....
tks 24 августа 2018 | 16:52
Всё равно заберут "добровольно". Под присмотром вежливых "докторов". Ведь путисты из правительства эти деньги уже своими считают. Путистам из бизнеса придётся раскошелиться.
viteck 24 августа 2018 | 16:52
Конечно, только добровольно будут приносить. И со спущенными штанами...☺