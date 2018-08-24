Власти не поддержали идею Белоусова об изъятии у бизнеса 500 миллиардов рублей на выполнение «майского указа»

Власти не поддержали идею помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии у бизнеса 500 миллиардов рублей на выполнение «майского указа». Как пишут «Ведомости», об этом заявил сам Белоусов после встречи с представителями компаний, у которых он предложил изъять сверхдоходы. По его словам, компании заявили о готовности добровольно инвестировать в социальные проекты. Сумма инвестиций будет зависеть от того, какие проекты выберет специально созданная в РСПП рабочая группа.