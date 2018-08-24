В московской мэрии не станут рассматривать заявку сторонников Навального на проведение акции против пенсионной реформы

В московской мэрии не станут рассматривать заявку сторонников Алексея Навального на проведение акции против пенсионной реформы 9-го сентября. Как сообщил Интерфаксу глава столичного департамента безопасности Владимир Черников, заявка подана с нарушением – а именно, раньше установленного законом срока.

Заявка была подана на проведение митинга на Тверской улице с заявленным числом участников до 30-ти тысяч.