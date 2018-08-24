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16:31, 24 августа 2018

В московской мэрии не станут рассматривать заявку сторонников Навального на проведение акции против пенсионной реформы

В московской мэрии не станут рассматривать заявку сторонников Алексея Навального на проведение акции против пенсионной реформы 9-го сентября. Как сообщил Интерфаксу глава столичного департамента безопасности Владимир Черников, заявка подана с нарушением – а именно, раньше установленного законом срока.

Заявка была подана на проведение митинга на Тверской улице с заявленным числом участников до 30-ти тысяч.

Комментарии

11

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kindman_a 24 августа 2018 | 16:39

Ух ты, уже ранность срока приплели...
А придут тютелька в тютельку - скажут, вы опоздали, да?

dmast79 24 августа 2018 | 16:45

kindman_a: Заявку, заявку не умеют правильно подать! А собираются решать проблемы общероссийского масштаба!

semia 24 августа 2018 | 16:50

С такими темпами, похоже, Володин, проговорился.Пенсию нам собираются отменить или в 100лет назначить.

romashka__ 24 августа 2018 | 16:51

Так недалеко и до колючей проволоки, за которой мы жили при большевиках.

blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 16:51

Правильно!

Пшел Сисян на...

))))

akrayzler 24 августа 2018 | 17:20

kindman_a: /Ух ты, уже ранность срока приплели...
А придут тютелька в тютельку - скажут, вы опоздали, да?/
Конечно - НЕТ! Скажут, что все места заняты. Только перед ними принесли заявки на другие мероприятия.

alex362 24 августа 2018 | 16:49

"Ты как царю челобитную подаешь, смерд?"

(комментарий скрыт)

tanber 24 августа 2018 | 16:51

Издеваются. Ну ну.

shadowgabriel 24 августа 2018 | 16:56

Выпрыгивают из штанов ради отклонения заявки, которая по Конституции и не требуется. Нужна не заявка, а уведомление.
Когда мне придет какое-либо требование от официального органа - полиции, налоговой, мэрии - я им отвечу так же: ваша заявка подана раньше срока. Утритесь.

dmast79 24 августа 2018 | 17:04

shadowgabriel: Своеобразное у вас понимание законов. Вот я имею по Конституции право на жилище, приду к вам и уведомлю что намерен жить у вас в квартире. Или организую в квартире выше секцию юных барабанщиков - ну и какую статью Конституции я нарушу?

mavviomi 24 августа 2018 | 17:07

Варварская страна не доросшая до жизни по своим же законам - низшая ступень цивилизации. Одним словом - дикари.

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