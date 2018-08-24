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16:30, 24 августа 2018

В эти минуты в Вильнюсе напротив посольства России открывается сквер имени Бориса Немцова

Решение о переименовании сквера было принято городским советом в мае этого года сразу после принятия аналогичного решения властями Вашингтона, где одна из площадей у российского посольства была названа именем российского оппозиционного политика.

Комментарии

22

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romashka__ 24 августа 2018 | 16:39

Замечательно!

blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 16:48

Оппссс...
в Вильнюсе появилось бесплатное отхожее место. Там ему и место. ))))
К вони местные давно привычные, нормально.


;-D)

gonduras_on_colyma 24 августа 2018 | 16:53

romashka__: Учитывая дату официального переименования сквера - Слава Україні!

parasuk_: // Литовские холуи подражают своим хозяевам :) //
И это говорит житель страны, в которой последние 500 лет холуйство национальный вид спорта.
Вы превосходите Литву примерно одинаково что по территории, что по холуйству.

parasuk_ 24 августа 2018 | 16:56

gonduras_on_colyma: Дурашка, твой попурчатый хохолбаши на весь мир объявил, что в вас - хохлах лакейство заложено на генетическом уровне. Так что ты представитель нации лакеев-холуев. С монгольской тамгой вместо герба :)

gonduras_on_colyma 24 августа 2018 | 17:22

parasuk_: Слышь, гуаноед в портянках, я сто раз тебе говорил: не лезь в историю, ты в ней тёмный как духовка.
Тот же киевский князь Владимир, которому вы по пацакской тyпoсти на России памятники лепите, уже пользовался трайдентом в своей символике.
Умер это князь чуть более тысячи лет назад, когда ещё даже не пахло ни Монгольской империей, ни тем более Московией, которую та же империя и породила.
Так что памятники вы должны ставить хану Менгу-Тимуру, отцу вашей государственности.
Что до твоего выхлопа "хохлобаши" - удило, если ты называешь отцом нации пипла, находящегося у власти 4 года, то как называть вашего, правящего 19?
Кацабуддой? Вечным пацаком?
Наконец, баши - слово тюркское, т.е. азиатское.
Какое отношение оно имеет к чисто европейской Украине?
Зато ваша бензоколонка, территориально на 2-3 азиатская, вполне заслуживает такой терминологии.
Так что лижи дальше плешивому кацабаши, удило безграмотное.

banyi3 24 августа 2018 | 16:39

Ну и хорошо! Это их страна, пусть делают что хотят. Я не понимаю воплей протестующих патриотов! Они что вам в туалет фото Немцова размещают?

parasuk_ 24 августа 2018 | 16:41

Литовские холуи подражают своим хозяевам :)

hicat 24 августа 2018 | 16:46

Это правильно.

vincenttt 24 августа 2018 | 16:50

Светлая память Борису Немцову, гражданину и борцу!

snikkersnepper 24 августа 2018 | 16:50

Единственная радость для эховчанина.

1) США опять наложили на кого-то санкции (никто уже не помнит на кого и зачем, но надо сказать).
2) Где-то в заштатном городишке кого-то в честь кого-то переименовали (была автостоянка имени Сахарова, дорожная развязка имени Иоанна Павла 2, теперь будет утиный пруд имени Немцова).
3) Сенцов голодает (подставить нужное число) дней.

"Эхо Москвы - самые важные новости 140-милионной страны"(С)

zukus 24 августа 2018 | 16:50

Очень трогательно.
Только хотелось бы узнать, как этот сквер назывался раньше?

andreyoo 24 августа 2018 | 16:56

zukus: Только хотелось бы узнать, как этот сквер назывался раньше?
---
Да никак он не назывался. И сквером-то не считался

captainobvious 24 августа 2018 | 17:02

zukus: по аналогии с вашингтонским аналогичным переименованием, можно предположить, что это был бесхозный пустырь

andreyoo 24 августа 2018 | 16:54

Решение о переименовании сквера было принято ... сразу после принятия аналогичного решения властями Вашингтона
---
В приличном варианте это называется "Быть святее Папы Римского"

poluputing 24 августа 2018 | 17:13

andreyoo: captainobvious: andreyoo: zukus: snikkersnepper: parasuk_: blinorozhiy_chmo: А чего же вас столько набежало, чмошники пуйловые? Бригадир отмашку дал, а сказать то нечего?

captainobvious 24 августа 2018 | 16:58

надеюсь, сквер напротив посольства Литвы в Москве будет переименован в честь Руты Ванагайте или Эфраима Зуроффа...

andreyoo 24 августа 2018 | 17:02

captainobvious: надеюсь, сквер напротив посольства Литвы в Москве будет переименован...
---
Зачем? Россия достаточно серьезная страна, чтоб всяким лимитрофам уподобляться. Или даже америкосам, которые в истерике пребывают.

glebbalbesov 24 августа 2018 | 17:25

captainobvious: Нееее. Я предлагаю назвать улицу с их посольством, улицей Литовской ССР...а посольство США пусчай стоит на улице памяти жертв Хиросимы и Нагасаки, желательно с каким нибудь памятником напротив....

stalinator 24 августа 2018 | 17:01

Эхо раскручивает тему.

hardbone 24 августа 2018 | 17:02

Расскажите мне, почему именем Немцова нужно называть улицы и скверы? На словах в последние годы жизни он критиковал Путина, тратил небольшую часть свои денег на оппозиционную пропаганду, однако своё публично известное сотнемиллионное состояние он сформировал будучи во власти или пользуясь рычагами полученными от пребывания во власти. А когда властью пользуются для получения личных благ это называет - коррупция.

Но ватноголовые нынешние оппозиционеры, готовы прославлять любого кто ругает Путина.

compare 24 августа 2018 | 17:11

интересно,почему некоторых "расеян",так раздражает факт уважения со стороны других государств,оказываемого их СООТЕЧЕСТВЕННИКУ? что,неужели Б.Е.Немцов,кому-то "задолжал"? нет...совершил преступление? тоже нет...так какого хрена,"топтаться" своими гряными копытцами.по светлой памяти достойного человека?!

glebbalbesov 24 августа 2018 | 17:27

compare: уважение тыканьем в лицо???? Однако у Вас понятия....По мне наоборот это крайнее неуважение к Немцову, таким образом эксплуатировать его имя чисто в политических целях....

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