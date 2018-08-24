В Федеральном регистре США опубликован документ Госдепа о новых санкциях в отношении России
Речь идет об ограничительных мерах, которые вступят в силу с 27-го августа и станут ответом на отравление веществом «Новичок» в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.
Новый пакет санкций предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажи оружия, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.
Комментарии37
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putin2018 24 августа 2018 | 16:35
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
alex_0049 24 августа 2018 | 16:36
....за кражу танкера "туапсе" надо тоже наложить санкции на сша и тайвань..........
alex_0049 24 августа 2018 | 16:38
...стольким людям жизни испоганили эти "заморыши-поганцы"..........
rogerrabbit 24 августа 2018 | 16:40
alex_0049: за кражу танкера "туапсе" надо тоже наложить санкции на сша и тайвань
накладывайте, в чем проблема?
вы уже наложили?
что медлите?
alex_0049 24 августа 2018 | 16:48
...именно этим я тут и занят.....
..как грится чем могу...............
polsan 24 августа 2018 | 17:02
alex_0049: почему Вы занимаете столько места на странице всего с четырьмя строчками???
y3emen1 24 августа 2018 | 17:23
polsan: оно флудит
compare 24 августа 2018 | 17:05
alex_0049: видимо пока получается "накладывать" только в "фаянсовую вазу"?
alex_0049 24 августа 2018 | 17:07
...ОБРАЩАЮСЬ ТОЛЬКО К АДЕКВАТНЫМ ЛЮДЯМ....
..обратите внимание никто из ответивших мне не спросил что за танкер....?
....за то через минуту ответили..........
....потому что в курсе того что я читал на днях...........
...вот она свобода слова на западе какая.....
..контора из которой бежал Сноуден всё знает и тут пишут их сотрудники........
..порой попадаются типы которые в русских фразеологизмах даже не разбираются или практики было мало или туповатые совсем.......
eduard1958 24 августа 2018 | 16:49
rogerrabbit: Он наложил,но не может вам ответить - трусы стирает.
seva1223 24 августа 2018 | 17:05
rogerrabbit: да наложил он, теперь ходить не удобно...
ostapbey 24 августа 2018 | 16:51
Опять наступили на белый и пушистый хвост.
России остаётся сказать "мяу"
В виде симметричного ответа.!
Даже..
luger_max_otto 24 августа 2018 | 16:54
Остается запретить экспорт в США российских компьютерных вирусов :)
alexsokol777 24 августа 2018 | 17:15
luger_max_otto: Остается запретить экспорт в США российских компьютерных вирусо
---
Думаю, в ответ нужно увеличить помтавки раз в 50, выгнать с мкс всех, подлерживающих санкции, и перестать возить космонавтов.
alexsokol777 24 августа 2018 | 17:11
ostapbey:
Бандеровские жополизы в полном восторге - их хозяин вводит новые санкции против России. Радость то какая!!!
Слышь, кастрюля майданутая, тебе то что с этого?
Позволят больше лизать жопу хозяину или надеешься, что в России станет так же плохо жить как в вашем бандеростане?
Не надейся даже, у нас уровень дизни выше в разы.
testmeter 24 августа 2018 | 16:56
alex_0049: "надо тоже наложить" ///
Накладывай. Портки только снять не забудь, а то ты, как всегда, снова в них наложишь
felik23 24 августа 2018 | 16:53
putin2018: Бледная моль https://youtu.be/hbGHnQoodHw
banyi3 24 августа 2018 | 16:36
Ну будет опубликован, будем обсуждать, а так одна суходрочка )))
goshan31 24 августа 2018 | 17:05
banyi3: вы уж там поаккуратнее..
tvitov66 24 августа 2018 | 16:38
Ура! Очередные полезные санкции! Импортозаместим их дешевые долларовые кредиты нашими дорогими рублевыми!
alexsokol777 24 августа 2018 | 17:17
tvitov66:
Ох
Кредитов можно набрать и в Китае, только у России своих денег полно.
Санкции как всегда ниочём.
piterjanis 24 августа 2018 | 16:39
Враньё.Демшиза с "ЭхоМ" говорит,что санкции не против России.
edyunia 24 августа 2018 | 16:44
piterjanis: \\Демшиза с "ЭхоМ" говорит,что санкции не против России.\\
Ты прав, - контрсанкции будут против РФии, а санкции, как выразился гарант, только на благо.
rogerrabbit 24 августа 2018 | 16:47
piterjanis: "ЭхоМ" говорит,что санкции не против России
пруфы предъявите
seva1223 24 августа 2018 | 17:08
piterjanis: Так сам Пу, сказал, что санкции помогают!
irdo 24 августа 2018 | 16:39
В Федеральном регистре США опубликован документ Госдепа о новых санкциях в отношении России
===========
По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.
О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.
Банан, ананасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!
И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи - пара жестянок
мерцает в помойной яме.
Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,-
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!
А возле Перу летали по прерии
птички такие-колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.
И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
"Долина для некурящих".
В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: "Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток".
Экватор дрожит от кандальных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.
А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.
Маяковский
1915
mavviomi 24 августа 2018 | 16:40
Так Скрипаля сами же англичане атравили? Не?
rogerrabbit 24 августа 2018 | 16:45
mavviomi: Скрипаля сами же англичане атравили? Не?
не
скрипали сами себя отравили
rifles 24 августа 2018 | 16:49
Так для того и отравили,чтобы подорвать военную "мощь" России!
А ведь Вова за 20 лет своего правления и слова "насрать" никому не сказал,а подлая гейропа на него все свои грехи вешает.
alexsokol777 24 августа 2018 | 17:20
rifles:
Слышь, исраиловка, а вы чего санкции не вводите?
Ссыте ?
snikkersnepper 24 августа 2018 | 16:45
Каждому "журналисту" и хомячку с Эха выдать по парадному экземпляру на мелованной бумаге. С личным автографом Линдси Грэма. Чтоб любоваться.
Вы на теме этих санкций уже в конец рехнулись.
tvitov66 24 августа 2018 | 17:01
snikkersnepper: не понял - зарабатывает санкции нацЛидер, своей выдающейся внешней политикой, а в вашем больном воображении виноваты какие-то хомячки?
mavviomi 24 августа 2018 | 17:22
tvitov66: что-то ваша "л" как то подозрительно похожа на "п"...
poluputing 24 августа 2018 | 17:04
snikkersnepper: рехнёшься тут от радости, что Крым ваш вам же поперёк горла поворачивается медленно, но неуклонно
alexsokol777 24 августа 2018 | 17:22
poluputing:
Про русский Крым в новости ни слова.
Так что не звезди, кастрюля майданутая, на вас давно болт забили, побирушек нищеблудов никто не любит
rogerrabbit 24 августа 2018 | 17:11
snikkersnepper: Вы на теме этих санкций уже в конец рехнулись
заблуждаетесь
продукты из Европы запретили не мы
hiryrg 24 августа 2018 | 17:20
Ну наконец-то! Наступит этот долгожданный день 27 августа. Жду с нетерпением! А главное - к последствиям. Ну, это уже после...