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16:30, 24 августа 2018

В Федеральном регистре США опубликован документ Госдепа о новых санкциях в отношении России

Речь идет об ограничительных мерах, которые вступят в силу с 27-го августа и станут ответом на отравление веществом «Новичок» в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.

Новый пакет санкций предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажи оружия, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Комментарии

37

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putin2018 24 августа 2018 | 16:35

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alex_0049 24 августа 2018 | 16:36








....за кражу танкера "туапсе" надо тоже наложить санкции на сша и тайвань..........





alex_0049 24 августа 2018 | 16:38





...стольким людям жизни испоганили эти "заморыши-поганцы"..........



rogerrabbit 24 августа 2018 | 16:40

alex_0049: за кражу танкера "туапсе" надо тоже наложить санкции на сша и тайвань

накладывайте, в чем проблема?
вы уже наложили?
что медлите?

alex_0049 24 августа 2018 | 16:48




...именно этим я тут и занят.....

..как грится чем могу...............




polsan 24 августа 2018 | 17:02

alex_0049: почему Вы занимаете столько места на странице всего с четырьмя строчками???

y3emen1 24 августа 2018 | 17:23

polsan: оно флудит

compare 24 августа 2018 | 17:05

alex_0049: видимо пока получается "накладывать" только в "фаянсовую вазу"?

alex_0049 24 августа 2018 | 17:07





...ОБРАЩАЮСЬ ТОЛЬКО К АДЕКВАТНЫМ ЛЮДЯМ....


..обратите внимание никто из ответивших мне не спросил что за танкер....?

....за то через минуту ответили..........

....потому что в курсе того что я читал на днях...........

...вот она свобода слова на западе какая.....

..контора из которой бежал Сноуден всё знает и тут пишут их сотрудники........

..порой попадаются типы которые в русских фразеологизмах даже не разбираются или практики было мало или туповатые совсем.......






eduard1958 24 августа 2018 | 16:49

rogerrabbit: Он наложил,но не может вам ответить - трусы стирает.

seva1223 24 августа 2018 | 17:05

rogerrabbit: да наложил он, теперь ходить не удобно...

ostapbey 24 августа 2018 | 16:51

Опять наступили на белый и пушистый хвост.
России остаётся сказать "мяу"
В виде симметричного ответа.!
Даже..

luger_max_otto 24 августа 2018 | 16:54

Остается запретить экспорт в США российских компьютерных вирусов :)

alexsokol777 24 августа 2018 | 17:15

luger_max_otto: Остается запретить экспорт в США российских компьютерных вирусо
---

Думаю, в ответ нужно увеличить помтавки раз в 50, выгнать с мкс всех, подлерживающих санкции, и перестать возить космонавтов.

alexsokol777 24 августа 2018 | 17:11

ostapbey:

Бандеровские жополизы в полном восторге - их хозяин вводит новые санкции против России. Радость то какая!!!

Слышь, кастрюля майданутая, тебе то что с этого?
Позволят больше лизать жопу хозяину или надеешься, что в России станет так же плохо жить как в вашем бандеростане?
Не надейся даже, у нас уровень дизни выше в разы.

(комментарий скрыт)

testmeter 24 августа 2018 | 16:56

alex_0049: "надо тоже наложить" ///
Накладывай. Портки только снять не забудь, а то ты, как всегда, снова в них наложишь

felik23 24 августа 2018 | 16:53

putin2018: Бледная моль https://youtu.be/hbGHnQoodHw

banyi3 24 августа 2018 | 16:36

Ну будет опубликован, будем обсуждать, а так одна суходрочка )))

goshan31 24 августа 2018 | 17:05

banyi3: вы уж там поаккуратнее..

tvitov66 24 августа 2018 | 16:38

Ура! Очередные полезные санкции! Импортозаместим их дешевые долларовые кредиты нашими дорогими рублевыми!

alexsokol777 24 августа 2018 | 17:17

tvitov66:

Ох
Кредитов можно набрать и в Китае, только у России своих денег полно.
Санкции как всегда ниочём.

piterjanis 24 августа 2018 | 16:39

Враньё.Демшиза с "ЭхоМ" говорит,что санкции не против России.

edyunia 24 августа 2018 | 16:44

piterjanis: \\Демшиза с "ЭхоМ" говорит,что санкции не против России.\\
Ты прав, - контрсанкции будут против РФии, а санкции, как выразился гарант, только на благо.

rogerrabbit 24 августа 2018 | 16:47

piterjanis: "ЭхоМ" говорит,что санкции не против России

пруфы предъявите

seva1223 24 августа 2018 | 17:08

piterjanis: Так сам Пу, сказал, что санкции помогают!

irdo 24 августа 2018 | 16:39

В Федеральном регистре США опубликован документ Госдепа о новых санкциях в отношении России
===========
По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи - пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,-
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие-колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
"Долина для некурящих".

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: "Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток".

Экватор дрожит от кандальных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

Маяковский
1915

mavviomi 24 августа 2018 | 16:40

Так Скрипаля сами же англичане атравили? Не?

rogerrabbit 24 августа 2018 | 16:45

mavviomi: Скрипаля сами же англичане атравили? Не?

не
скрипали сами себя отравили

rifles 24 августа 2018 | 16:49

Так для того и отравили,чтобы подорвать военную "мощь" России!
А ведь Вова за 20 лет своего правления и слова "насрать" никому не сказал,а подлая гейропа на него все свои грехи вешает.

alexsokol777 24 августа 2018 | 17:20

rifles:

Слышь, исраиловка, а вы чего санкции не вводите?
Ссыте ?

snikkersnepper 24 августа 2018 | 16:45

Каждому "журналисту" и хомячку с Эха выдать по парадному экземпляру на мелованной бумаге. С личным автографом Линдси Грэма. Чтоб любоваться.

Вы на теме этих санкций уже в конец рехнулись.

tvitov66 24 августа 2018 | 17:01

snikkersnepper: не понял - зарабатывает санкции нацЛидер, своей выдающейся внешней политикой, а в вашем больном воображении виноваты какие-то хомячки?

mavviomi 24 августа 2018 | 17:22

tvitov66: что-то ваша "л" как то подозрительно похожа на "п"...

poluputing 24 августа 2018 | 17:04

snikkersnepper: рехнёшься тут от радости, что Крым ваш вам же поперёк горла поворачивается медленно, но неуклонно

alexsokol777 24 августа 2018 | 17:22

poluputing:

Про русский Крым в новости ни слова.
Так что не звезди, кастрюля майданутая, на вас давно болт забили, побирушек нищеблудов никто не любит

rogerrabbit 24 августа 2018 | 17:11

snikkersnepper: Вы на теме этих санкций уже в конец рехнулись

заблуждаетесь
продукты из Европы запретили не мы

hiryrg 24 августа 2018 | 17:20

Ну наконец-то! Наступит этот долгожданный день 27 августа. Жду с нетерпением! А главное - к последствиям. Ну, это уже после...

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