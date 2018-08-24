Документ по санкциям по «делу Скрипалей» появился в Федеральном регистре США
Формальная публикация и вступление санкций в силу ожидается 27 августа, говорится в документе.
Основанием санкций были обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.
Комментарии10
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danko1 24 августа 2018 | 16:25
И никто уже во власти не требуют для себя санкций, все во страхе проведут дни до официального обвинения.
И ответить ворью и преступникам на санкции даже нечем. И смеяться уже нет желающих.
alex_0049 24 августа 2018 | 16:32
....за кражу танкера "туапсе" надо тоже наложить санкции на сша и тайвань..........
alex_0049 24 августа 2018 | 16:34
...стольким людям жизни испоганили эти "заморыши-поганцы"..........
navsegda 24 августа 2018 | 16:34
alex_0049: Ну наложи , а народ посмеётся
alex_0049 24 августа 2018 | 16:45
...смеяться над искалеченными судьбами моряков может только невоспитанная своими родителями дитя........
putin2018 24 августа 2018 | 16:25
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
skull__ 24 августа 2018 | 16:27
Теперь, надеюсь, даже последним упоротым либерастам стало ясно, что отдай Россия Крым, Донбасс, Сирию и пол России в придачу, санкции будут только наращивать...
Хоть за левое отравление Скрипалей, хоть за притеснение педиков...
navsegda 24 августа 2018 | 16:36
skull__: А пробовали отдавать ? Пока только забирали и хамили , вот и огребаете
ПыСы Хорошо ты Добасс признал , а то нас там нет , докажите
skull__ 24 августа 2018 | 16:40
navsegda: Ну можешь мой коммент распечатать и бежать в Гаагу))) Разрешаю.
Кстати, белорус, откуда такая ненависть к России. Живёте за нас счет, газ и нефть по минималке покупаете, кредиты не отдаете, рынки все наши вашей продукцией заполнены.
Чем тебя Россия то обидела?
holic 24 августа 2018 | 16:40
skull__: Это хорошо, что ты понимаешь всю безисходность РФ. Но сначала придется отдать и Крым и убраться с Донбабве и Сирии. И ответить за Скрипалей и за МН17.... А потом решат, что им делать "с этою бедой"