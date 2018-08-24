Документ по санкциям по «делу Скрипалей» появился в  Федеральном регистре США

Документ по объявленным ранее санкциям против России по «делу Скрипалей» появился в Федеральном регистре — официальном печатном органе правительства США.

Формальная публикация и вступление санкций в силу ожидается 27 августа, говорится в документе.

Основанием санкций были обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.