Паспорт Виктора Цоя, а также рукопись его неизвестной песни нашли спустя почти 30 лет
Он забыл их в квартире у знакомых. Несколько десятилетий они пролежали за холодильником. Теперь уникальные предметы выставят на торги, рассказал «Эху Петербурга» Гендиректор аукционного дома Литфонд Сергей Бурмистров.
Каждая из рукописей оценивается в начальную сумму по 250 тысяч рублей, паспорт — 2,5 миллионов рублей. Сам аукцион пройдет в конце сентября.
Комментарии1
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irdo 24 августа 2018 | 16:25
Пролежали за холодильником означает, что этот холодильник не мылся , не двигался десятилетия.
Странно как-то.