Паспорт Виктора Цоя, а также рукопись его неизвестной песни нашли спустя почти 30 лет

Он забыл их в квартире у знакомых. Несколько десятилетий они пролежали за холодильником. Теперь уникальные предметы выставят на торги, рассказал «Эху Петербурга» Гендиректор аукционного дома Литфонд Сергей Бурмистров.

Каждая из рукописей оценивается в начальную сумму по 250 тысяч рублей, паспорт — 2,5 миллионов рублей. Сам аукцион пройдет в конце сентября.