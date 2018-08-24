Дональд Трамп призывает американцев учиться отличать фейковые новости от настоящих
«Людям нужен навык самим определять, где правда», — считает президент США. Сегодня он написал об этом в Твиттере.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
«Людям нужен навык самим определять, где правда», — считает президент США. Сегодня он написал об этом в Твиттере.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
edyunia 24 августа 2018 | 16:12
«Людям нужен навык самим определять, где правда»
И этому их научит Трамп?
jjuddgge_ddrredd 24 августа 2018 | 16:19
"Эхо", вот вы сейчас проиллюстрировали на своём собственном примере, что такое Fake News, подав соответствующим образом эту новость. Кто новость выложил? К. Орлова?)))
Трамп же написал совсем ДРУ-ГОЕ.
Он написал, что соц. сети (Фейсбук, Твиттер) банят миллионы пользователей консервативных взглядов, оставляя только точки зрения либерастоффф (libtards), осуществляют цензуру. И соц. сети становятся похожи на Fake News CNN. Это неправильно. Люди сами должны разобраться, где правда, а где ложь - вот примерно, в Моём вольном изложении, что написал Трамп.
Вы же полностью ИС-КА-ЗИ-ЛИ СМЫСЛ написанного, сознательно.
В твите 248 символов. Всего. Перевести твит и выложить его полностью - просто. Но вы другим занимаетесь...хе-хе....