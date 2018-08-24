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16:04, 24 августа 2018

Производителей смартфонов и компьютеров могут обязать предустанавливать на них российский софт

Правительство намерено к весне следующего года подготовить проект соответствующего закона. Об этом говорится в подписанной премьером Дмитрием Медведевым «дорожной карте» по развитию конкуренции, — сообщает агентство ТАСС.

Комментарии

23

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asist 24 августа 2018 | 16:09

да упаси....

danko1 24 августа 2018 | 16:11

asist: У Медведева, точно, травма головы.
На застарелую новая наложилась.

irdo 24 августа 2018 | 16:27

danko1:
У Медведева, точно, травма головы.
На застарелую новая наложилась.
==========
Когда в голове опилки, то травмы не страшны.

eniro 24 августа 2018 | 16:17

asist: А что, российский софт-это здорово! Теперь пиндосовские хакеры никогда не смогут повлиять на результаты работы интернета в России. Потому, что здесь сначала придумывается результат и лишь потом организуется сам процесс.

maximv 24 августа 2018 | 16:09

А как там поживает ГЛОНАСС?

andreyoo 24 августа 2018 | 16:16

maximv: А как там поживает ГЛОНАСС?
---
Для нашего украинского друга поясняю, чип поддержки ГЛОНАСС содержится во всех смартфонах поставляемых в Россию официально

dmast79 24 августа 2018 | 16:17

maximv: Нормально, работает. В высоких широтах только он нормально и работает.

kottigr1 24 августа 2018 | 16:10

т.е. теперь производители будут поставлять в РФ технику Free DOS....

dmast79 24 августа 2018 | 16:21

kottigr1: Я вообще с некоторых пор покупаю "пустой" комп, без винды и всего прочего, потом ставлю только нормальное, неглючное и бесплатное.

eniro 24 августа 2018 | 16:32

dmast79: Дима, тут одна девушка написала в соцсетях:- "...ищу одыкватнава парня". Как вы думаете, она вас найдет?

dmast79 24 августа 2018 | 16:40

eniro: Я женат, не зарегестрирован в соцсетях, а жена инженер-строитель с красным диплом. А вот ваш круг общения и соответствующего уровня соцсети, в которых вы находите таких "девушек" - много говорит и о вас. ))

eniro 24 августа 2018 | 17:15

dmast79: Эту шутку я уже слышал, но вы забыли, там было еще :"... и когда я прихожу домой, из вечерней школы, она и двое детей меня встречают. А я, беру баян и пою им всякую (хрень)песни. Я все это к тому, что, кого интересуют, что вы себе покупаете(ставите). Кто ваша жена? Вас спрашивали об этом? Или наболело-надо выплеснуть?

vilingrad 24 августа 2018 | 16:15

Нашлепать двуглавого орла на заднюю панель, и все дела. Дешево и патриотично...

vumba 24 августа 2018 | 16:15

правильно, кейлоггер установят, товарищу майору облегчения в работе

compare 24 августа 2018 | 16:18

да и хрен с редькой! если кто и согласится из производителей на такой ненужный никому шаг,то удалить после распаковки сие "прогр.обесп"-не проблема...

tks 24 августа 2018 | 16:35

compare: Но при этом, денежку за него с вас уже содрали!!

jetsam 24 августа 2018 | 16:19

нафига?
сразу повестку в фсб и список вещей в дорогу.
какой софт, кроме прослушки в отечестве?
поисковик спутник? дык он сдох.

может редактор "фотон" реанимировали?
дык он был multi-edit`ом всегда....

jetsam 24 августа 2018 | 16:22

напомнили:- "платон" будут ставить. точняк.
и сразу налог шагометром снимать будут.

shraer 24 августа 2018 | 16:26

у меня планшет китайский м я перевёл его на русский..в секунду, две) ..я не понял новость, обязывают "рождаются" с двумя "душами" с двумя прошивками..? о*хуели!!?

tks 24 августа 2018 | 16:33

Привет, подорожание, отличная "монополька", конкуренцией здесь не пахнет!
Просто очередная гэбильная морда оседлает очередную "трубу"!

(комментарий скрыт)

natazem 24 августа 2018 | 16:35

А что значит, "обязать производителей"? Производители-то не в России находятся и на рос. законы им плевать, они не подчиняются российскому правительству.

dmast79 24 августа 2018 | 16:43

natazem: А как они будут сертифицировать свой товар на соответствие российским требованиям? Не сертифицируют - не продадут, и даже не ввезут, легально.

zhrv 24 августа 2018 | 16:50

- "могут обязать предустанавливать на них российский софт"

От касперского, от фсб? А снести этот софт можно будет, или это будет считаться подготовкой к экстремизьму?

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