Производителей смартфонов и компьютеров могут обязать предустанавливать на них российский софт
Правительство намерено к весне следующего года подготовить проект соответствующего закона. Об этом говорится в подписанной премьером Дмитрием Медведевым «дорожной карте» по развитию конкуренции, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии23
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asist 24 августа 2018 | 16:09
да упаси....
danko1 24 августа 2018 | 16:11
asist: У Медведева, точно, травма головы.
На застарелую новая наложилась.
irdo 24 августа 2018 | 16:27
danko1:
У Медведева, точно, травма головы.
На застарелую новая наложилась.
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Когда в голове опилки, то травмы не страшны.
eniro 24 августа 2018 | 16:17
asist: А что, российский софт-это здорово! Теперь пиндосовские хакеры никогда не смогут повлиять на результаты работы интернета в России. Потому, что здесь сначала придумывается результат и лишь потом организуется сам процесс.
maximv 24 августа 2018 | 16:09
А как там поживает ГЛОНАСС?
andreyoo 24 августа 2018 | 16:16
maximv: А как там поживает ГЛОНАСС?
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Для нашего украинского друга поясняю, чип поддержки ГЛОНАСС содержится во всех смартфонах поставляемых в Россию официально
dmast79 24 августа 2018 | 16:17
maximv: Нормально, работает. В высоких широтах только он нормально и работает.
kottigr1 24 августа 2018 | 16:10
т.е. теперь производители будут поставлять в РФ технику Free DOS....
dmast79 24 августа 2018 | 16:21
kottigr1: Я вообще с некоторых пор покупаю "пустой" комп, без винды и всего прочего, потом ставлю только нормальное, неглючное и бесплатное.
eniro 24 августа 2018 | 16:32
dmast79: Дима, тут одна девушка написала в соцсетях:- "...ищу одыкватнава парня". Как вы думаете, она вас найдет?
dmast79 24 августа 2018 | 16:40
eniro: Я женат, не зарегестрирован в соцсетях, а жена инженер-строитель с красным диплом. А вот ваш круг общения и соответствующего уровня соцсети, в которых вы находите таких "девушек" - много говорит и о вас. ))
eniro 24 августа 2018 | 17:15
dmast79: Эту шутку я уже слышал, но вы забыли, там было еще :"... и когда я прихожу домой, из вечерней школы, она и двое детей меня встречают. А я, беру баян и пою им всякую (хрень)песни. Я все это к тому, что, кого интересуют, что вы себе покупаете(ставите). Кто ваша жена? Вас спрашивали об этом? Или наболело-надо выплеснуть?
vilingrad 24 августа 2018 | 16:15
Нашлепать двуглавого орла на заднюю панель, и все дела. Дешево и патриотично...
vumba 24 августа 2018 | 16:15
правильно, кейлоггер установят, товарищу майору облегчения в работе
compare 24 августа 2018 | 16:18
да и хрен с редькой! если кто и согласится из производителей на такой ненужный никому шаг,то удалить после распаковки сие "прогр.обесп"-не проблема...
tks 24 августа 2018 | 16:35
compare: Но при этом, денежку за него с вас уже содрали!!
jetsam 24 августа 2018 | 16:19
нафига?
сразу повестку в фсб и список вещей в дорогу.
какой софт, кроме прослушки в отечестве?
поисковик спутник? дык он сдох.
может редактор "фотон" реанимировали?
дык он был multi-edit`ом всегда....
jetsam 24 августа 2018 | 16:22
напомнили:- "платон" будут ставить. точняк.
и сразу налог шагометром снимать будут.
shraer 24 августа 2018 | 16:26
у меня планшет китайский м я перевёл его на русский..в секунду, две) ..я не понял новость, обязывают "рождаются" с двумя "душами" с двумя прошивками..? о*хуели!!?
tks 24 августа 2018 | 16:33
Привет, подорожание, отличная "монополька", конкуренцией здесь не пахнет!
Просто очередная гэбильная морда оседлает очередную "трубу"!
natazem 24 августа 2018 | 16:35
А что значит, "обязать производителей"? Производители-то не в России находятся и на рос. законы им плевать, они не подчиняются российскому правительству.
dmast79 24 августа 2018 | 16:43
natazem: А как они будут сертифицировать свой товар на соответствие российским требованиям? Не сертифицируют - не продадут, и даже не ввезут, легально.
zhrv 24 августа 2018 | 16:50
- "могут обязать предустанавливать на них российский софт"
От касперского, от фсб? А снести этот софт можно будет, или это будет считаться подготовкой к экстремизьму?