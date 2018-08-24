Иностранные инвесторы сократили свою долю в российских гос-облигациях до 28%
Это минимум за полтора года, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ЦБ. Максимальная доля была почти 35%, но она начала резко сокращаться после весенней волны американских санкций. Кроме того, Вашингтон готовит новые ограничения: планируется запретить американским инвесторам покупать новые выпуски российских ОФЗ.
Комментарии2
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vilingrad 24 августа 2018 | 16:17
Допекут пиндосы фронтмена казачьего хора, вот жизни нет! Скоро по корпоративам будет шариться:)
pavelgen Павел Гендельман 24 августа 2018 | 16:19
Уважаемые господа! Все нормально, как и должно быть. Они же инвесторы, а не идиоты!
С уважением,
Павел