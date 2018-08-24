Иностранные инвесторы сократили свою долю в российских гос-облигациях до 28%

Это минимум за полтора года, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ЦБ. Максимальная доля была почти 35%, но она начала резко сокращаться после весенней волны американских санкций. Кроме того, Вашингтон готовит новые ограничения: планируется запретить американским инвесторам покупать новые выпуски российских ОФЗ.