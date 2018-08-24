Налоговая нагрузка на крупный бизнес с целью изъятия сверхдоходов повышаться не будет

Это по итогам встречи с руководителями крупнейших компаний обещал министр финансов Антон Силуанов.

Правительство, как рассказал первый вице-премьер Силуанов, договорилось создавать интересные инвестиционные проекты для бизнеса. По его словам, государство только будет помогать находить направления для вложения средств. Причем оно будет добровольным, и никакого давления на компании не будет, заверил глава Минфина. В свою очередь, помощник президента Андрей Белоусов, комментируя встречу в Российском союзе промышленников и предпринимателей, назвал разговор с бизнесом очень позитивным. Он также отметил, что 500 миллиардов рублей, о которых ранее шла речь – это верхний потолок средств, которые планируется привлечь для проектов в рамках майских указов. Сумма же в 200 млрд, по словам Белоусова, также бы стала хорошим результатом. Также помощник президента сообщил о создании рабочей группы с участием правительства и крупных компаний. Она, как отметил Белоусов, до середины октября разработает меры по участию бизнеса в приоритетных инвестпроектах.

Ранее Белоусов в своем письме Владимиру Путину предлагал изъять полтриллиона рублей сверхдоходов у 14 металлургических и химических компаний. Сделать это он советовал путем увеличения налоговой нагрузки на бизнес.